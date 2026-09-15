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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engelli vatandaşla sohbeti toplumsal empatiyi gündeme taşıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engelli bir vatandaşla gerçekleştirdiği görüşme, liderlerin birebir temasının empati ve erişilebilirlik tartışmalarını canlandırdığını gösterdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engelli vatandaşla sohbeti toplumsal empatiyi gündeme taşıdı

Görüşmenin önemi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli bir vatandaşla sohbet ederek doğrudan iletişim kurdu. Bu tür karşılaşmalar, kamuoyunda kişisel temasın ve empati kurmanın önemini ortaya koyuyor.

Görüştüğü vatandaşla kurulan diyalog, kamusal liderliğin dezavantajlı gruplarla temas etme sorumluluğunu hatırlatıyor. Engelli vatandaşların ihtiyaçlarının görünür kılınması bakımından bu tür anlar sembolik bir ağırlık taşıyor.

Toplumsal yansımaları:

Bu tür temaslar erişilebilirlik, hizmetlerin iyileştirilmesi ve toplumsal farkındalık gibi konuların yeniden gündeme gelmesine zemin hazırlıyor. Görüşme, empati ve kapsayıcılık tartışmalarını canlandırarak sivil toplum ve kamu kurumları için hatırlatma işlevi görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaş ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaş ile sohbet etti

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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