Cumhuriyetin 103'üncü yılında Arabanlılara birlik ve gelecek mesajı

Hasan Altun'dan kutlama mesajı

Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajla Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını Arabanlı hemşerileriyle birlikte kutlamanın gururunu paylaştı. Altun, mesajında Cumhuriyetin millet egemenliğine dayanan yapısına ve Atatürk'ün rehberliğine dikkat çekti.

Atatürk'ün sözleri ve cumhuriyetin anlamı:

Altun, sözlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihli ifadesine atıf yaptı: 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir.' Bu cümlelerin, halkın egemenliğini esas alan, bireylerin eşit haklara sahip olduğu bir yönetim anlayışının temelini oluşturduğunu vurguladı.

Her türlü zorluğa rağmen milletin iradesine dayanan Cumhuriyetin, ülkenin çağdaş bir toplum inşa etme hedefinin teminatı olduğunu belirten Altun, bu anlayışın bugün de yol gösterici olduğunu ifade etti.

İkinci asır ve hedeflerimiz:

Altun, Cumhuriyetin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle ilişkilendirerek eğitimden hukuka, sanayiden tarıma, ticaretten spora, kültür ve sanata; ayrıca yeni nesil sektörler olarak adlandırılan dijital dünyadan, yerli ve milli projelerle öne çıkan savunma sanayine kadar yapılan reformlarla ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılmasına kararlı olduklarını aktardı.

Altun, Cumhuriyetin kuruluş sürecinde gösterilen fedakârlık ve Kurtuluş Savaşı'nın ardından dalgalanmaya başlayan al bayrağın, bağımsızlık ve hürriyet uğruna can veren şehitlerin kanından ve milletin direnişinden aldığı rengin altını çizdi. Bu mirası korumanın ve genç nesillere aktarmanın hem bir görev hem de onur olduğunu belirtti.

Mesajında farklılıkları zenginlik olarak gören bir anlayışla vatan toprağı ve bayrağın korunmasının önemine değinen Altun, Cumhuriyet değerlerinin ve Atatürk'ün ideallerinin yeni nesillere aktarılması için toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünü söyledi.

Altun, sözlerini şöyle tamamladı: Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için can veren şehitleri rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla andıklarını; Arabanlı hemşerilerim, Arabanlı üretici çiftçilerimiz ve Avrupa ülkeleri ile dünyanın tüm ülkelerinde yaşayan gurbetçi Arabanlı hemşerilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularıyla kutladığını ifade etti.

GAZİANTEP (İHA) GAZİANTEP ARABAN ZİRAAT ODASI VE SARIMSAK ÜRETİCİ BİRLİĞİ BAŞKANI HASAN ALTUN