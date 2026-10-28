Vali Kartal doğal zenginliklerin korunma çalışmalarını Uşak'ta yerinde değerlendirdi

Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumların yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyaretin odağında ormanların korunması ve doğal varlıkların gelecek kuşaklara aktarılması bulunuyordu.

ziyarette ele alınan konular:

Ziyarette, saha çalışmaları, koruma tedbirleri ve sürdürülebilir yönetim uygulamaları üzerinde duruldu. Vali Kartal, kurum yöneticilerinden alınan bilgiler ışığında mevcut çalışmaların etkinliğini ve ilerleme alanlarını değerlendirdi.

yöneticilerden alınan bilgiler:

Uşak Orman İşletme Müdürü Mustafa Dağıstanlı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hüseyin Tekin tarafından sunulan bilgi notlarında, orman varlıklarının korunması ile doğal zenginliklerin muhafazası için yürütülen uygulamalar aktarıldı. Kurum temsilcileri, saha denetimleri, bakım-onarım ve koruma tedbirleri hakkında Vali Kartal'a ayrıntı verdi.

Vali Kartal, ziyaret kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirerek koruma faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti ve kurumların saha faaliyetlerini destekleyecek koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL, ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İLE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.