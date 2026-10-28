cumhuriyetin ikinci yüzyılına hazırlık: dürüstlük, sorumluluk ve kamu yararı vurgusu

konferansın ana mesajı:

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bir Devletin Yeniden Kuruluşu, Bir Milletin Gelecek İradesi" başlığıyla düzenlenen konferansta Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kara, cumhuriyetin yalnızca hukuki metinlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda ahlaki bir ideal taşıdığını ifade etti.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik, askeri erkan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Konuşmasında Kara, Cumhuriyet’in kuruluş sürecine atıfta bulunarak millet iradesi ve yetişmiş insan gücünün rolüne dikkat çekti.

tarihsel bağlam ve Malatya'nın önemi:

Kara, Cumhuriyet’in 1923'te ortaya çıkışını "geçmişin tüm birikiminin yok sayıldığı bir an" olarak okumayı reddetti. Ona göre 1923, yetişmiş insan gücünün, askeri ve idari tecrübenin millet iradesiyle yeni bir devlete dönüştüğü bir kırılmayı temsil ediyor. Amasya Genelgesi'nden Erzurum ve Sivas kongrelerine, TBMM açılışından Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na uzanan süreçte "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi yeni yönetimin temelini oluşturdu.

Malatya özelinde Kara, kentin Milli Mücadele ve Cumhuriyet tarihindeki yerini somut örneklerle anlattı. 1919'daki Ali Galip olayı, 1931'de demiryoluna kavuşması ile 1937'de açılan fabrika ve hastane, Kara'ya göre Cumhuriyet'in Anadolu'da kurumsallaşmasının en belirgin işaretlerindendir.

eğitim, ahlak ve gelecek vurgusu:

Kara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir, Cumhuriyet fazilettir" sözünü hatırlatarak cumhuriyetin devamı için sadece anayasa hükümlerinin yeterli olmayacağını, aynı zamanda dürüstlüğü, sorumluluğu, hakkaniyeti ve kamu yararını benimseyen insanların yetişmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmada eğitim, sağlık, ekonomi ve bilimin rolü vurgulandı; 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin ve geleceğin yeniden inşasında bilimin, dayanışmanın ve kurumların sürekliliğinin önemine dikkat çekildi. Kara, gençlere yönelik olarak da "Gençlerimize tavsiyem, 1923’ü öğrenin ama 2123’ü düşünün. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının tarihini sizin ortaya koyacağınız bilgi, sorumluluk ve emek şekillendirecektir" dedi.

Program, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Milli Mücadele kahramanları ve tüm şehitlerin rahmet ve minnetle anılmasıyla sona erdi.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ABDULLAH KARA KONUŞMA YAPTI