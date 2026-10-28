Cumhuriyetin mirasını koruma kararlılığı: Celal Kadooğlu'nun 103. yıl mesajı

Celal Kadooğlu'nun cumhuriyet mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda milletin bu günü büyük bir coşku ve gururla kutladığını belirtti. Kadooğlu, mesajında '29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku ve gururla kutlamanın sevincini yaşıyoruz' sözlerine yer verdi.

Cumhuriyetin tarihsel ve toplumsal önemi:

Kadooğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin milletin azim, kararlılık ve dayanışmasıyla zafere ulaştığını vurguladı. Mesajında, Cumhuriyetin farklılıkları ortak bir gelecek idealinde buluşturan, milletin bağımsız yaşama iradesini temsil eden bir değer olduğunu ifade etti. Atatürk’ün liderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın, milletin bağımsızlığından ve geleceğinden asla vazgeçmeyeceğini dünyaya gösterdiğine dikkat çekti.

Kadooğlu, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu yeni bir dönem kapısının aralandığını söyledi ve bu kazanımın milletin fedakârlığı, inancı ve ortak mücadelesi sayesinde elde edildiğini belirtti.

Ekonomik sorumluluk ve gelecek hedefleri:

Birlik başkanı mesajında, Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmanın ülkenin gelişmesi ve geleceğe güvenle ilerlemesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Kadooğlu, 'En büyü eserim' dediği Cumhuriyeti ilelebet yaşatmanın ve gelecek nesillere bırakmanın en büyük ideal olduğunu belirterek, bu ideal çerçevesinde hareket ettiklerini söyledi.

Kadooğlu ayrıca, toplumsal birlikteliği güçlendiren bir anlayışla hareket ederek üretim, istihdam ve ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sunma çabalarına işaret etti. Sektör temsilcisi olarak önceliklerinin daha güçlü bir Türkiye bırakmak olduğunu ve bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Mesajını, 'Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum' sözleriyle tamamlayan Celal Kadooğlu, Cumhuriyet değerlerinin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Bu açıklama, bölge ihracatçılarının temsilcisinden gelen bir çağrı niteliğinde olup, Cumhuriyetin hem tarihsel hem de ekonomik boyutları üzerinde durarak toplumsal birlik ve kalkınma hedeflerini ön plana çıkardı.

BAŞKAN CELAL KADOOĞLU’NDAN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI