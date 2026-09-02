Cunda'da minik ressamlardan hayvan temalı düşler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin turizm merkezi Cunda Adası, bu defa çocukların renkli dünyasına ev sahipliği yaptı. Starnat Sanat Atölyesi'nin birinci yıl sergisi Konak 1882'de sanatseverlerle buluştu; 23 öğrenciye ait 23 hayvan temalı çalışma izlenime açıldı.

sergi ve eserlerin niteliği:

Atölye öğrencileri, 5 ile 12 yaş arasındaki katılımcıların hayal gücünden yola çıkarak her biri farklı bir hayvanı tuvale aktardığı eserler hazırladı. Renk, biçim ve anlatım bakımından geniş bir yelpaze sunan çalışmalarda çocukların bireysel yorumları ve özgün yaklaşımları ön plana çıktı.

Organizasyon, çocukların sanatla erken yaşta tanışmasına, yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Sergide yer alan eserler, yıl boyunca verilen eğitimlerin somut bir göstergesi niteliğinde.

açılış ve tebrikler:

Etkinliğin açılış kurdelesi, sergide eserleri bulunan 23 yetenekli küçük ressamla birlikte Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından kesildi. Açılışa öğrenci velileri ve çok sayıda sanatsever katıldı; organizasyona Ayvalık'ın tanınmış isimlerinden Nihat Uzun ev sahipliği yaptı.

Mesut Ergin açılışta, 'Çocuklarımızın hayal dünyalarını özgürce ifade edebilmeleri, geliştirebilmeleri ve sanatla iç içe büyümeleri hepimiz için çok kıymetli. Bir yıl boyunca emek vererek birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran tüm çocuklarımızı yürekten kutluyorum. Onlara bu imkânı sağlayan değerli eğitmen Nursima Yıldız'ı tebrik ediyorum' diyerek küçük sanatçıları ve eğitmeni kutladı.

Nursima Yıldız, atölyesinin birinci yılını 23 öğrencisiyle açmanın mutluluğunu vurgulayarak, 'Bu sergideki tablolarda çocuklarımızın bir yıllık emeklerini görüyoruz. 5 ile 12 yaş aralığındaki 23 öğrencimin, her birinin farklı bir hayvanı resimlendirdiği 23 eserimiz var. Eserler tamamen onların hayal gücüne dayanıyor. Öğrencilerim çok yetenekliler. Böylesi bir sergiye öğrencilerimle birlikte imza atmaktan son derece mutlu ve gururluyum' ifadelerini kullandı.

Sergi, Starnat Sanat Atölyesi için bir kilometre taşı olurken, Cunda'da çocuk sanatının görünürlüğünü artıran bir etkinlik olarak takdir topladı. Katılımcılar eserleri inceleyip genç sanatçılara destek verdi.

"KÜÇÜK RESSAMLARDAN BÜYÜK ESERLER" ADIYLA DÜZENLENEN SERGİNİN AÇILIŞINA AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN’İN YANI SIRA ÖĞRENCİ VELİLERİ VE ÇOK SAYIDA SANATSEVER KATILDI.