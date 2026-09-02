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Cüneyt Çakır Rusya'da hakem yapısını yeniden kurgulayacak

Rusya Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır'la uzun süreli sözleşme imzaladı; Çakır hakem eğitimini tek merkezden yürütecek.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Cüneyt Çakır Rusya'da hakem yapısını yeniden kurgulayacak

Cüneyt Çakır Rusya Futbol Federasyonu ile anlaştı

Rusya Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır ile uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Federasyonun resmi internet sitesinde duyurulan anlaşmaya göre Çakır, ilk senedeki geçiş aşamasında hakemliğin eğitim ve yapılanmasında başrol üstlenecek.

Göreve kabul süreci ve motivasyon:

Çakır, teklifin geçen yılın sonlarında ortaya çıktığını ve sonrasında süren görüşmelerin ardından anlaşmaya vardıklarını aktardı. Kararını Dünya Kupası'nda görev yaptığı dönemde verdiğini söyleyen Çakır, ortak bir hedef doğrultusunda çalışmanın kendisi için belirleyici olduğunu ifade etti ve teklifin kendisini hızlıca ikna ettiğini belirtti.

Eğitim, yapı ve uzun vadeli hedefler:

Yeni görevinde önceliğin hakemlerin eğitimi ve gelişimi olacağını vurgulayan Çakır, eğitimin ülke genelinde akademi hakemlerinden en üst seviyeye kadar tutarlı şekilde tek bir merkezden yürütüleceğini açıkladı. İlk senedeki geçiş döneminde yapılandırma, müfredat ve eğitmen kadrosunun şekillendirilmesine odaklanılacak.

Çakır, Gürcistan'da edindiği deneyimi Rusya'ya taşımayı planladığını da belirtti. Gürcistan'da kurulan akademi sayesinde uluslararası maçlarda görev yapan hakemlerin yetiştirildiğini ve tarihte ilk kez Gürcü hakemlerin Şampiyonlar Ligi maçlarında görev aldığını hatırlattı.

Çakır, hedeflerinin kısa vadeli çözüm üretmek değil, istikrar ve geleceğe yönelik bir yapılanma oluşturmak olduğunu söyledi. Rusya'nın geçmişte çok sayıda iyi hakeme sahip olduğunu belirten Çakır, projenin bir veya iki yılın ötesine bakacağını ve Rus hakemliğinin geleceğini şekillendirmeye odaklanacaklarını ifade etti.

RUSYA FUTBOL FEDERASYONU, FIFA KOKARTLI ESKİ HAKEM CÜNEYT ÇAKIR&#039;LA UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME...

RUSYA FUTBOL FEDERASYONU, FIFA KOKARTLI ESKİ HAKEM CÜNEYT ÇAKIR'LA UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME İMZALADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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