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D-100'de Yolçatı mevkiinde iki araç kafa kafaya çarpıştı; ciddi yaralanma yok

Bolu D-100 Yolçatı mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması maddi hasara yol açtı; 112, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi, ciddi yaralanma yok.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

D-100'de Yolçatı mevkiinde iki araç kafa kafaya çarpıştı; ciddi yaralanma yok

D-100 yolunda çarpışma ve ilk müdahale:

Kaza, D-100 kara yolu Yolçatı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde seyir halinde olan Burak M. idaresindeki 81 ADB 627 plakalı otomobil ile Yolçatı köyünden çıkarak Tokad-i Hayreddin Türbesi yönüne gitmek isteyen Hüseyin K. yönetimindeki 54 AKT 538 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yolda savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

yaralanmalar ve sağlık müdahalesi:

Kazada, çarpışmanın etkisiyle bazı kişilerde sarsıntı kaynaklı hafif yaralanma görüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı ve kontrolleri gerçekleştirildi; şans eseri ciddi bir yaralanma olmadığı kaydedildi.

hasar ve soruşturma:

Her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler kaza yerinde inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

BOLU’DA D-100 KARA YOLUNDA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA...

BOLU’DA D-100 KARA YOLUNDA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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