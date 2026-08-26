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köy yollarında parke taşı çalışmaları yerinde incelendi

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Çatak ve Hocalar köylerinde süren parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyip yetkililerden son durumu ve amaçları dinledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Berk Doğan

köy yollarında parke taşı çalışmaları yerinde incelendi

köylerde devam eden parke taşı çalışmaları denetlendi

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, ilçeye bağlı Çatak ve Hocalar köylerinde yürütülen parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette çalışmaların ilerleyişi ve kalan iş programı hakkında yetkililerden bilgi alındı.

inceleme ekibi ve görüşmeler:

İncelemeye İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş ile İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Çümen ve İsmail Demir de katıldı. Çalışmalar sırasında saha yetkilileriyle yürütme takvimi, kullanılan malzeme kalitesi ve işçilik hakkında değerlendirmeler yapıldı.

amaç, yürütme ve beklentiler:

Kaymakam Atam, projelerin temel amacının köylerin ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollara kavuşmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtilirken, saha ekiplerinin emeği için teşekkür edildi.

Denetim sonunda Kaymakam Atam, yürütülen işlerin köylere hayırlı olmasını dileyerek yetkililerden sürecin titizlikle takip edilmesini istedi. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge halkının ulaşım konforunda gözle görülür iyileşme bekleniyor.

HİSARCIK ÇATAK VE HOCALAR KÖYLERİNDE PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ

HİSARCIK ÇATAK VE HOCALAR KÖYLERİNDE PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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