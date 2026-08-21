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Dalaman'da iş yeri yangını döner salonunu kullanılamaz hale getirdi

Dalaman'da bir iş yerinde başlayan yangın, bitişikteki kahvehaneye sıçradı; bir döner salonu tamamen yandı, itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dalaman'da iş yeri yangını döner salonunu kullanılamaz hale getirdi

Dalaman'da iş yeri yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, bitişiğindeki işletmeye de sıçrayınca bölgeye sevk edilen ekipler tarafından müdahale edildi. Olay, Ege Mahallesi'nde gerçekleşti ve yetkililerin aktardığı bilgiye göre yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Yangına ilk ihbarın ulaşmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi bildirimine göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından geniş çaplı soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangının çıktığı iş yeri olan döner salonu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bitişik konumdaki kahvehane ise kısmi hasar gördü. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı ve hasarın büyüklüğü ile ilgili değerlendirme çalışmaları sürüyor.

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİNDE BİR İŞYERİNDE BAŞLAYAN YANGIN, BİTİŞİĞİNDEKİ İŞLETMEYE DE SIÇRAMASI...

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİNDE BİR İŞYERİNDE BAŞLAYAN YANGIN, BİTİŞİĞİNDEKİ İŞLETMEYE DE SIÇRAMASI SONRASI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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