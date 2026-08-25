Ertan Yıldız: 'haraç işleri' sözü görevden ayrılışıma giden süreci hızlandırdı

dava ve duruşma bağlamında ifadeler:

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesi'nde görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşması 5'inci gününde devam etti. Oturumda, hem İstanbul Senin uygulamasında görevli tutuksuz sanık Ayhan Güveli hem de iddianamede "örgüt yöneticisi" sıfatıyla yer alan İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı tutuksuz sanık Ertan Yıldız savunma yaptı.

istanbul senin uygulaması ve sanık Güveli'nin savunması:

Kobil Teknolojileri A.Ş. çalışanı Ayhan Güveli, bir örgüt içinde yer almadığını belirterek savunma yaptı. Güveli, uygulamanın yapımı ve tasarım aşamasında bulunmadığını, sistemin tanıtım toplantılarında sunum yaptığını, uygulamaya üyeliğinin dahi olmadığını söyledi. İddianamede kendisinin uygulamanın yöneticisi olarak gösterilmesini bir hata olarak niteleyen Güveli, "İstanbul Senin uygulamasında bir veri görüp, dışa aktarmam mümkün değildir" diyerek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

ertan yıldız'ın savunması ve kamu görevindeki gerekçeleri:

Kimlik tespiti yapılan Ertan Yıldız, endüstri mühendisi olduğunu ve aylık gelirinin 800 bin lira olduğunu belirtti. Yıldız, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü'nde tanıştıklarını, 2019 seçimlerini takiben danışman olarak atandığını ve İmamoğlu'nun isteğiyle iştirak şirketlerinden sorumlu olduğunu anlattı. Görev sürecini "4 buçuk yıl" olarak tanımlayan Yıldız, dönemin bazı şirketlerinde olumsuz sonuçlar görüldüğünü, örneğin Beltur'un pandemi döneminde zarar ettiğini ve bunun yönetilemediğini söyledi.

Yıldız, sorgulama ve soruşturma süreçlerine dair kendisine yöneltilen yönlendirmelere değinerek, "Bana 'yalan söyle' dediler. Benim için 'kaçar, pişman olur' dediler. Ancak ben kaçmadım buradayım" ifadelerini kullandı. Duruşmada öne çıkan iddialardan biri de, Yıldız'ın aktardığına göre Fatih Keleş'in kendisine yönelttiği teklif oldu: "Fatih Keleş, bir gün bana 'haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum' dedi. Benim uğraşmamı istediğini söyledi, ben de reddettim." Yıldız ayrıca Burak Gülibrahimoğlu ile yaşanan uyumsuzluğun Fatih Keleş aracılığıyla başkana yansıdığını ve bunun da kendisine karşı rahatsızlık oluşturduğunu belirtti.

cibeci döküm, İSTAÇ ve iddia edilen gelir kaybı:

Yıldız, Cebeci döküm sahasıyla ilgili iddiaları ayrıntılı şekilde anlattı. Sahayı "maden bölgesi" olarak tarif eden Yıldız, göreve geldiklerinde masasına ilk bunun geldiğini ve Murat Gülibrahimoğlu'nun proje geliştirdiğini söyledi. İddialara göre İSFALT ihale açıyor, MAPEG 170 bin ton hafriyat dökülmesi için izin veriyor ancak beş yıl içinde 185 milyon ton hafriyatın döküldüğü iddia ediliyor. Yıldız, bu hafriyatın İSTAÇ'ın alanına dökülmüş olsaydı, söz konusu gelirden İSTAÇ'ın pay alacağını belirterek, "800 milyon dolarlık gelirin en az yarısını İSTAÇ alacaktı" ifadelerini kullandı. Bu hesaba göre İSTAÇ yaklaşık 400 milyon dolar gelirden mahrum kaldı ve Yıldız, İBB'nin bu tür gelirlerden İSTAÇ'ı mahrum bırakan bir düzen oluşturduğunu savundu. Bu nedenlerle 2023 sonunda görevinden ayrıldığını, sadece meclis üyesi olarak kaldığını ve işlerine döndüğünü aktardı.

İSTAÇ yönetimi hakkında eleştiriler:

Yıldız, İSTAÇ'ın yönetim yapısını eleştirerek yönetim kurulunda "bilgi sahibi, uzman" kişilerin olmadığını, kurulun ağırlıklı olarak İBB bürokratlarından oluştuğunu söyledi. Yıldız, şirketlerde tipik olarak 5-7 yönetim kurulu üyesi bulunurken İSTAÇ'ta 20 yönetim kurulu üyesi bulunduğunu ve bunun nedeninin belediyedeki bürokratların özlük haklarını iyileştirmek olduğunu iddia etti. Ayrıca İBB genelinde yönetim kurulu huzur hakkının yaklaşık 400 kişiye dağıtıldığını, bu yapının kendilerinden önceki dönemde, yani AK Parti döneminde de oluştuğunu belirtti.

Duruşma, sanık Ertan Yıldız'ın savunmasının devam etmesiyle sürüyor.

Ertan Yıldız: "Fatih Keleş, bir gün bana 'haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum' dedi"