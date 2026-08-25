Rüzgârın etkisiyle yayılan yangın Çatalhüyük'te 150 dekarlık ağaçlığı küle çevirdi

Konya'da ağaçlık alanda yangın kontrol altına alındı

Yangın, saat 16.15 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi sınırlarında bulunan ağaçlık alanda başladı. Vatandaşların dumanı fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Müdahale ve yangının seyri:

Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri, yoğun müdahale ile yangına yaklaşık 1 saat içinde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Zarar ve soruşturma:

Alınan bilgilere göre yangında yaklaşık 150 dekarlık alanın kül olduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlatıldı.

KONYA’DA AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINIRKEN, YAKLAŞIK 150 DEKARLIK ALAN KÜL OLDU.