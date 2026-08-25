Dolar 48,0938 +0,05%
Euro 56,1707 +0,12%
Bist 14.473,42 -0,19%
Altın Gram 7.275,42 +0,16%
EUR/USD 1,1674 +0,06%
Brent Petrol 87,36 -3,51%
--°

Rüzgârın etkisiyle yayılan yangın Çatalhüyük'te 150 dekarlık ağaçlığı küle çevirdi

Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde rüzgârla yayılan ağaçlık yangını itfaiye bir saatlik müdahaleyle kontrol altına aldı, 150 dekar kül oldu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 18:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Rüzgârın etkisiyle yayılan yangın Çatalhüyük'te 150 dekarlık ağaçlığı küle çevirdi

Konya'da ağaçlık alanda yangın kontrol altına alındı

Yangın, saat 16.15 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi sınırlarında bulunan ağaçlık alanda başladı. Vatandaşların dumanı fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Müdahale ve yangının seyri:

Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri, yoğun müdahale ile yangına yaklaşık 1 saat içinde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Zarar ve soruşturma:

Alınan bilgilere göre yangında yaklaşık 150 dekarlık alanın kül olduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlatıldı.

KONYA’DA AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINIRKEN, YAKLAŞIK 150...

KONYA’DA AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINIRKEN, YAKLAŞIK 150 DEKARLIK ALAN KÜL OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ertan Yıldız: 'haraç işleri' sözü görevden ayrılışıma giden süreci hızlandırdı
images

Çayeli sahilinde dalgalara kapılan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi
images

Şırnak'ta 275. narko alan uygulamasıyla denetimler yoğunlaştı
images

İstanbul istikameti kapatılıyor: Dörtdivan ile Yeniçağa arasında planlı onarım

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ertan Yıldız: 'haraç işleri' sözü görevden ayrılışıma giden süreci hızlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Maziden Atiye programı öğrencileriyle bir araya geldi

Çayeli sahilinde dalgalara kapılan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi

Beşiktaş’te Jean Onana dönemi sona erdi

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi