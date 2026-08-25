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Şırnak'ta 275. narko alan uygulamasıyla denetimler yoğunlaştı

Şırnak Emniyeti, 2026 yılının 275'inci 'Narko Alan' uygulamasını il merkezi ve 6 ilçede eş zamanlı gerçekleştirdi; denetimler artarak devam edecek.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şırnak'ta 275. narko alan uygulamasıyla denetimler yoğunlaştı

Şırnak'ta narko alan uygulamaları sürüyor

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. 2026 yılı içinde gerçekleştirilen uygulama sayısı 275'e ulaşırken, son olarak kent merkezi ve 6 ilçede eş zamanlı bir denetim daha yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarla sokak satıcılarının tespiti ve erişim kanallarının engellenmesi hedefleniyor.

uygulamanın kapsamı ve hedefleri:

Emniyetin koordinesinde yürütülen "Narko Alan" uygulamaları, kent genelinde riskli noktalar, vatandaş yoğunluğunun olduğu alanlar ve şüpheli görülen bölgelerde denetim ve kontrolleri kapsıyor. Amaç, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek, suç oluşmadan önce müdahale etmek ve vatandaşların huzur ile güvenliğini sağlamak olarak özetleniyor.

Uygulamalar, hem önleyici hem de caydırıcı bir güvenlik yaklaşımı olarak değerlendiriliyor; ekiplerin sahadaki varlığı, ihbar ve şüpheli durumlara hızlı müdahale imkânı veriyor.

emniyetin açıklaması ve sahadaki kararlılık:

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada uygulamaya ilişkin kararlılık vurgulandı. Açıklamada, Her yerdeyiz. 2026 yılının 275’inci Narko Alan uygulamasını il merkezi ve 6 ilçemizde eş zamanlı gerçekleştirdik. Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız. Her noktada olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz net: Huzurun şehri Şırnak ifadeleri kullanıldı.

Emniyet yetkilileri, yıl boyunca sahadaki denetimlerin yoğunlaştırılacağını ve şüpheli durumlara yönelik kontrollerin süreceğini bildirdi. Bu çalışmaların, toplumsal güvenliğin korunmasında önemli bir parça olduğu vurgulanıyor.

Şırnak'ta yürütülen uygulamalar, yerel güvenlik stratejisinin düzenli denetimler ve hızlı müdahale üzerine kurulduğunu gösteriyor. Ekiplerin şehir merkezi ile ilçelerde eş zamanlı harekete geçmesi, suç oluşumunu engellemeye yönelik koordinasyonun sürdürüldüğünü ortaya koyuyor.

ŞIRNAK’TA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DENETİMLERİ HIZ KESMEDEN DEVAM...

ŞIRNAK’TA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DENETİMLERİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 2026 YILININ 275’İNCİ “NARKO ALAN” UYGULAMASINI KENT MERKEZİYLE BİRLİKTE 6 İLÇEDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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