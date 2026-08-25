Cumhurbaşkanı Erdoğan Maziden Atiye programı öğrencileriyle bir araya geldi

kabul anı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maziden Atiye" programına katılan öğrencileri makamında kabul etti. Kabulde öğrencilerle bir araya gelinerek karşılıklı görüşme imkanı sağlandı.
program ve gençlerin buluşması:
Toplantı, program kapsamında gençlerin deneyimlerini paylaşmalarına ve iletişim kurmalarına olanak veren kısa bir buluşma niteliğindeydi. Kabul, öğrencilerle doğrudan temasın önemini ortaya koydu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maziden Atiye' programı öğrencilerini kabul etti
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