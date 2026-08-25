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Cumhurbaşkanı Erdoğan Maziden Atiye programı öğrencileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maziden Atiye' programına katılan öğrencileri kabul etti. Kabul, öğrencilerle doğrudan iletişim ve görüş alışverişine odaklandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 18:40

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EDİTÖR: Merve Çelik

Cumhurbaşkanı Erdoğan Maziden Atiye programı öğrencileriyle bir araya geldi

kabul anı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maziden Atiye" programına katılan öğrencileri makamında kabul etti. Kabulde öğrencilerle bir araya gelinerek karşılıklı görüşme imkanı sağlandı.

program ve gençlerin buluşması:

Toplantı, program kapsamında gençlerin deneyimlerini paylaşmalarına ve iletişim kurmalarına olanak veren kısa bir buluşma niteliğindeydi. Kabul, öğrencilerle doğrudan temasın önemini ortaya koydu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maziden Atiye' programı öğrencilerini kabul etti

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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