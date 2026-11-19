İskenderun'dan sosyal belediyecilik örneği:

İskenderun Belediyesi, yüksek verim sonrasında dalda kalan mandalinaları çürümeye terk etmeyip satın alarak hem üreticiye can suyu verdi hem de ihtiyaç sahibi hane halklarına taze meyve ulaştırdı. Belediye ekipleri, kasalar halinde alınan mandalinaları kent genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıttı ve özellikle çocukların kış ayları öncesinde C vitamini açısından zengin meyvelerle buluşmasına katkı sağlandı.

dağıtım süreci ve hedefleri:

Sosyal belediyecilik yaklaşımıyla yürütülen çalışmada 67 ton mandalina satın alınarak 7 bin haneye ücretsiz dağıtıldı. Dağıtımlar sırasında hedef, hem yerel üretimi desteklemek hem de aile ekonomilerine doğrudan katkı sunmaktı. Belediye yetkilileri, önümüzdeki dönemde benzer uygulamaları ihtiyaç ve üretim koşullarına göre tekrarlamayı planladıklarını belirtti.

başkanın mesajı:

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, çalışmayı yerel üretime sahip çıkma ve toplum refahını artırma bağlamında değerlendirdi. Başkan Dönmez şu ifadeleri kullandı: "Bizim için belediyecilik, yalnızca yol yapmak, park yapmak değildir. Üreten çiftçimizin alın terine sahip çıkmak, hemşehrilerimizin sofrasına katkı sunmak da en önemli sorumluluklarımızdandır. Çiftçilerimizin yetiştirdiği mandalinaları satın alarak bugüne kadar 67 ton meyveyi 7 bin hanemize ücretsiz ulaştırdık. Bir yandan üreticimize ekonomik destek sağlarken diğer yandan özellikle çocuklarımızın kış ayları öncesinde vitamin deposu meyvelerle buluşmasını sağlıyoruz. Çiftçimiz üretecek, biz destekleyeceğiz; İskenderun’umuzda bereket paylaştıkça çoğalacak. Hiçbir üreticimizin emeğini, hiçbir hemşehrimizin ihtiyacını görmezden gelmeden çalışmaya devam edeceğiz".

Dağıtımlar sırasında belediye yetkilileri ve ekipleri hanelerle sohbet ederek ihtiyaçlara dair geri bildirim aldı; çalışmanın hem üretici gelirine hem de ailelerin beslenme çeşitliliğine olumlu yansımasının hedeflendiği vurgulandı.

BAŞKAN MEHMET DÖNMEZ