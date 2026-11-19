Güler'in TBMM açıklamaları: öncelikler ve takvim

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda savunma politikalarının önceliklerini, tedarik programlarını ve bütçe öngörülerini detaylandırdı. Komisyon üyelerinin değerlendirme ve sorularını yanıtlayan Güler; hava savunma, milli muharip uçak, insansız sistemler, lojistik destek ve personel haklarına ilişkin adımları kapsamlı biçimde aktardı.

KAAN teslimatı ve geçiş stratejisi:

Bakan Güler, KAAN projesine ilişkin takvimi şu şekilde açıkladı: projede 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığına 20 adet uçağın teslim edilmesi; 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100'e ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti. Güler, bu süreçte milli kapasiteyi güçlendirirken geçiş döneminin hava gücünün sürekliliğini ve stratejik ilişkileri gözeten dengeli bir yaklaşımla yönetildiğini vurguladı.

Bakan ayrıca, yerli imkanlar istenilen seviyeye ulaşana kadar mevcut hava güç unsurlarının korunmasının sağlanacağına dikkat çekti ve geçiş sürecinde ihtiyaçların karşılanması amacıyla diğer tedarik çalışmalarının planlı şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Hava savunma ve öncelikli projeler:

Güler; İran kaynaklı hedef ayrımı gözetmeyen saldırılar ve insansız hava araçlarının yaygınlaşmasının, çok katmanlı ve bütünleşik hava savunma ihtiyacını artırdığını söyledi. Bu kapsamda Çelik Kubbe, milli muharip uçak, dronlar ve insansız sistemler gibi projelerin hızlandırıldığı; kritik tesis ve altyapıların korunması, mevcut sistemlerin modernizasyonu ve yeni nesil tehditlere karşı çok yönlü tedbirler geliştirilmesinin önceliklendirildiği belirtildi.

Savunma sanayinin seri üretim kapasitesinin artırılmasının ve ihtiyaç duyulan sistemlerin hızla envantere kazandırılmasının önemine işaret eden Güler, 2026, 2027 ve 2028 yılları için hususi bütçe tahsisi yapılmasının planlandığını kaydetti.

Tedarik, eğitim ve diğer hava projeleri:

Bakan, geçiş döneminin gereği olarak F-16, F-35, Eurofighter ve C-130J tedarik çalışmalarının planlı şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Eurofighter tedarikine ilişkin sözleşme gereği 20 adet uçak ile ilgili ekipman, mühimmat ve idame-işletme desteği süreçlerinin yürütüldüğü; pilotların Ağustos 2026'da Birleşik Krallık'ta başladıkları uçuş eğitimlerine devam ettiği belirtildi.

C-130J nakliye uçaklarına dair açıklamada, Birleşik Krallık'tan tedarik edilen 12 C-130J uçağın envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetlerinin yerli imkanlarla gerçekleştirileceği; pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendis eğitimlerinin 2026 sonuna kadar tamamlanmasının ve ilk iki uçağın Aralık 2026'da teslim alınmasının planlandığı kaydedildi.

F-35 konusu hakkında Güler, ülke için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temasların Amerikan makamlarıyla sürdüğünü; CAATSA yaptırımları ve savunma sanayine yönelik kısıtlamaların kaldırılması beklentisinin devam ettiğini söyledi. F-16 Blok 70 tedarik sürecinin de ABD'li paydaşlarla koordineli yürütüldüğü ifade edildi.

C-130 kazası ve diğer operasyonel konular:

C-130 kazasına ilişkin analiz çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirten Güler, uçağın ana üreticisi Lockheed Martin tarafından incelenmesi talep edilen ilave parçalar olduğunu ve firmanın incelemesini tamamlamasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti. Güler, C-130 uçaklarının dünyanın birçok ülkesinde yaygın kullanımının sürdüğünü de hatırlattı.

Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak Bakan, adada hassas dengelere zarar verebilecek girişimlere karşı askeri ve siyasi tedbirlerin sürdüğünü; destek gemilerinin 2026 başından itibaren 22 bilimsel araştırma faaliyetine refakat ve koruma sağladığını, bu faaliyetlerde toplam 234 deniz ve hava platformunun görev aldığını söyledi. Hâlihazırda Deniz Kuvvetleri unsurlarınca 6 sondaj faaliyetine refakat ve koruma sağlandığı ve 2026 başından itibaren bin 156 NAVTEX yayını yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sosyal haklar, bütçe ve altyapı yatırımları:

Şehit yakınları ve gazilere ilişkin çalışmaların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda sürdürüldüğünü aktaran Güler, 2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında şehit yakını ve gaziler programında tüm kamu idareleri için 30 milyar 25 milyon lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü bildirdi.

Askeri sağlık hizmetleri ve personel barınma imkanlarına dair açıklamada 454 askeri tabibin görev yaptığı; kritik altyapıların siber güvenliği için izleme ve tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Personel barınma imkânlarının iyileştirilmesi çerçevesinde 502 hafif çelik vardiya yatakhanesinin tamamlandığı ve bin 513 yatakhane için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Bakan Güler'in sunumunun ardından Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2027 bütçe teklifini okuttu ve oylama sonucunda teklif komisyonda kabul edildi. Komisyon, bir sonraki oturumu 19 Kasım saat 11.00'de toplamak üzere kapatıldı.

Bakan Güler’den KAAN teslimatı açıklaması: "2035 yılı sonuna kadar bu sayının 100’e ulaşması öngörülmektedir"