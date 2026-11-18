Amasya'da kırsal kalkınma yatırımlarına hibe sözleşmeleri:

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan kırsal kalkınma yatırımları programının 17. etabı kapsamında yatırım yapmaya hak kazanan üreticilerle 68 proje için hibe sözleşmeleri imzalandı.

Toplantıda, desteklerin kapsamı ve uygulanma sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı; sözleşmeler, hibe desteği almaya hak kazanan projelerin finansal teminatını oluşturacak.

destek dağılımı ve tutarları:

Program kapsamında 7 büyükbaş besi tesisi için 113,4 milyon TL hibe, 61 makine-ekipman projesi için ise 47,7 milyon TL hibe desteği ayrıldı. Toplam hibe tutarı 161,1 milyon TL olarak açıklandı.

amaç ve yapılan açıklama:

Yetkililer, desteklerin akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak, kırsal ekonomik altyapıyı güçlendirmek ve üreticinin yanında olmak amacıyla verildiğini vurguladı. Toplantıda yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak, kırsal ekonomik altyapımızı güçlendirmek ve üreticimizin yanında olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm yatırımcılarımıza ve şehrimize hayırlı, bereketli olsun"

Yetkililer, desteklenen projelerin kırsal bölgelerde üretim kapasitesini artırmasını ve yerel ekonomiye katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti; imzalanan sözleşmelerle yatırımların hayata geçirilmesine hız verileceği ifade edildi.

AMASYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NDE TOPLANTI DÜZENLENDİ.