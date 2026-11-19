Deniz ulaşımında iptal kararı
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu. İptaller, Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.
Etkilenen hatlar ve kapsam:
İptal edilen seferler Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) güzergâhlarında gerçekleştirilmektedir. Yolcuların güncel duyuruları ve bilet iade/erteleme koşullarını BUDO resmi kanallarından takip etmeleri önerilir.
İptal edilen sefer saatleri:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08:00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13:00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
16:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
19:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
BURSA DENİZ OTOBÜSLERİ (BUDO), OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE BUGÜN YAPILMASI PLANLANAN 12 SEFERİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU. BUDO TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, İPTALLER MUDANYA, İSTANBUL (KABATAŞ) VE ARMUTLU (İHLAS) HATLARINI KAPSIYOR.
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