dağıtım ve amaç:

İskenderun Belediyesi, yüksek verim nedeniyle dalda kalan ürünü çürümeye terk etmemek üzere yerel üreticilerle iş birliği yaptı. Belediye, çiftçilerden satın aldığı 67 ton mandalinayı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için harekete geçti. Uygulama kapsamında meyveler, öncelikli olarak kış ayları öncesinde C vitamini açısından zengin besinlerle buluşması hedeflenen çocukların bulunduğu hanelere gönderildi.

Çalışma, hem tarlada kalma riskiyle karşılaşan ürünleri değerlendirmeyi hem de üreticilere doğrudan gelir sağlanmasını amaçlıyor. Belediye yetkilileri, uygulamanın sosyal belediyecilik anlayışının somut bir örneği olduğunu vurguluyor.

dağıtım süreci ve yerel etki:

Belediye ekipleri hanelere kendi elleriyle kasa kasa mandalina ulaştırdı. Toplamda 7 bin haneye ücretsiz dağıtım yapıldı; dağıtımlar sırasında belediye çalışanları ile muhtarlar koordinasyon sağladı. Bu yöntemle, yerel üretimin ekonomik döngüsüne doğrudan katkı sunulurken ailelerin mevsimsel meyvelere erişimi kolaylaştırıldı.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez dağıtımlar sırasında ailelerle sohbet ederek çalışmanın hedeflerini açıkladı. Başkan, belediyeciliğin yalnızca altyapı işleriyle sınırlı kalmayacağını, üreticinin alın terine sahip çıkmanın ve halkın sofrasına destek vermenin de görevleri arasında olduğunu belirtti.

süreklilik ve mesaj:

Belediye, çiftçilere ekonomik destek sağlamayı ve benzer uygulamaları tekrarlamayı planlıyor. Yetkililer, hiçbir üreticinin emeğinin ve hiçbir hemşehrinin ihtiyacının göz ardı edilmeyeceğini ifade ederek bu tür desteklerin artırılacağını dile getirdi. Projenin hem tedarik zincirinde israfı azalttığı hem de yerel dayanışmayı güçlendirdiği belirtiliyor.

Bu adım, yüksek verimin yaratabileceği atık riskini azaltırken yerel ekonomiye kısa vadeli can suyu sağlıyor ve hanelerin kış hazırlıklarında taze meyveye erişimini kolaylaştırıyor.

Dalda kalan 67 ton mandalina 7 bin haneye ücretsiz dağıtıldı