Melikgazi Basketbol Spor Okulu:

Melikgazi Belediyesi, gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla 8-16 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz bir basketbol okulu açıyor. Eğitimler Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapılacak ve temel amaç, gençleri sporla buluşturarak sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak.

Eğitim takvimi ve içerik:

Program hafta sonları 09.00-10.00, 10.00-11.00 ve 11.00-12.00 saatlerinde uygulanacak. Alanında uzman eğitmenlerin yöneteceği derslerde top hakimiyeti, pas ve şut teknikleri, takım oyunu ve temel kondisyon çalışmaları gibi uygulamalı içerikler yer alacak. Okul, gençleri hem fiziksel hem de ruhsal açıdan desteklemeyi hedefliyor.

belediyenin vizyonu ve başkanın mesajı:

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: "Gençlerimiz için oldukça kıymetli bir hizmeti daha hayata geçiriyoruz. Melikgazi Basketbol Spor Okulu. Gençlerimizi ekran bağımlılığından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını desteklemek amacıyla kurduğumuz spor okulumuzda 8-16 yaş arası evlatlarımız basketbolun temel becerilerini öğrenecek. Hem gençlerimiz hem de aileleri için çok güzel bir fırsat. Üstelik okulumuz tamamen ücretsiz. Geleceğe yatırım, gençliğe yatırımdır. Gençlerimizi en güzel yerlerde görmek için elimizden geleni yapıyor; Akıl Küpü Kütüphaneleri’nden kurslara, okullardan spor faaliyetlerine kadar pek çok alanda onları destekliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun, tüm gençlerimizi bekliyorum."

kayıt ve iletişim:

Melikgazi Basketbol Spor Okulu'na kayıt yaptırmak isteyenler 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yazabilir veya başvurularını https://mgazi.li/8eca37 adresi üzerinden tamamlayabilir.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, GENÇLERİN FİZİKSEL VE RUHSAL GELİŞİMİNE KATKI SUNAN SPOR YATIRIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLİYOR.