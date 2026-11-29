Atatürk Spor Kompleksi önünde ortak coşku:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor’un deplasmanda Vanspor ile oynadığı maçı kent merkezinde buluşturarak taraftarları Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu önünde bir araya getirdi. Kurulan dev ekran önünde toplanan yeşil-beyazlılar, karşılaşmanın her anını toplu şekilde izleyerek maç heyecanını paylaştı.

Taraftar desteği ve etkinlik ayrıntıları:

Tribünlerdeki tezahürat ve destek, stadyum önündeki toplanmada da sürdü. Etkinlik kapsamında belediye görevlileri tarafından Türk bayrakları ve Filistin bayrakları dağıtıldı; bu uygulama Filistin ile dayanışma mesajı olarak açıklandı. Ayrıca BURFAŞ tarafından vatandaşlara sıcak içecek ikramı yapıldı ve soğuk havada izleyicilerin konforu gözetildi.

Maç skoru ve taraftar tepkisi:

Saha içindeki mücadele 1-1 berabere sonuçlanırken, galibiyet sevincine ulaşamayan Bursasporlu taraftarlar yine de birlikte izleme deneyiminin keyfini çıkardı. Katılımcılar, organizasyon için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, takım sevgisinin kent çapında nasıl birleşme sağladığını gösterdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BURSASPOR’UN DEPLASMANDA VANSPOR İLE KARŞILAŞTIĞI MÜCADELEYİ ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ MATLI STADYUMU ÖNÜNDE KURDUĞU DEV EKRAN İLE BURSALILARLA BULUŞTURDU. YEŞİL-BEYAZLI TARAFTARLAR, MAÇIN HEYECANINI HEP BİRLİKTE YAŞADI.