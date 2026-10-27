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Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Fenomen Danla Bilic, evinde sol bacağının aniden kilitlenmesiyle rahatsızlanıp sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anların güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Danla Bilic'in evindeki müdahale anları

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, gece saatlerinde evinde geçirdiği rahatsızlık anlarını takipçileriyle paylaştı. Makyaj içerikli videoları ve vloglarıyla tanınan Bilic, evinde bulunduğu sırada sol bacağının aniden kitlenmesi sonucu rahatsızlandı.

Olayın ayrıntıları:

İhbar üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri Bilic'e evinde müdahalede bulundu. Bilic, müdahale anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından yayımladı. Yayınlanan görüntülerde sağlık çalışanlarının eve gelişine ve müdahale sürecine dair kesitler yer alıyor.

Geçmiş sağlık öyküsü:

Bilic'in geçmiş yıllarda kalça dolgularından kurtulmak amacıyla 9 kez ameliyat geçirdiği biliniyor. Bu geçmiş tedavi bilgisi, paylaşımın ardından hatırlatıldı ancak mevcut rahatsızlığın kesin nedeniyle ilgili Danla Bilic veya sağlık ekiplerinden kapsamlı bir tıbbi açıklama yapılmadı.

Paylaşılan görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı; takipçilerin yorumları ve geçmiş tedavi bilgileri konuyla ilgili ilgiyi artırdı. Sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama gelene dek, yaşanan müdahalenin ayrıntıları sınırlı kalmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ DANLA BİLİC, EVİNDE RAHATSIZLANDIĞI VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALEDE...

SOSYAL MEDYA FENOMENİ DANLA BİLİC, EVİNDE RAHATSIZLANDIĞI VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALEDE BULUNDUĞU ANLARA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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