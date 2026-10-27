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Arifiye'de gece göçüğünde toprak altından işçi kurtarıldı

Arifiye'de gece inşaatında toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:48

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Arifiye'de gece göçüğünde toprak altından işçi kurtarıldı

Arifiye'de gece göçüğünde toprak altından işçi kurtarıldı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde gece saatlerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. Olay, Mollaköy Mahallesi 510. Sokaktaki şantiyede gerçekleşti.

Kurtarma çalışması:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşıp koordineli bir müdahale gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla göçük altında kalan işçi güvenli bir şekilde topraktan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık durumu ve arama tarama:

Ekiplerin verdiği bilgiye göre işçinin bilinci açıktı ve hafif yaralı olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından işçi tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri, göçük alanında başka bir şahsın bulunma ihtimaline karşı enkazda tedbir amaçlı arama tarama çalışması gerçekleştirdi.

Kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olayda daha ağır bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yetkililer çalışmanın sürdüğünü ve bölgede güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi.

SAKARYA&#039;NIN ARİFİYE İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR İNŞAATTA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE TOPRAK ALTINDA...

SAKARYA'NIN ARİFİYE İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR İNŞAATTA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILARAK HASTANEYE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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