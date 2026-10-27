OMÜ ve Bafra paydaşları yerleşke için ortak akıl geliştirdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetimi, Bafra ilçesinin önde gelen yerel aktörleriyle Bafra Eczacılık Fakültesi'nde bir araya gelerek yerleşkenin geleceğine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ile AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı katıldı; görüşlerde fiziki ve akademik altyapının güçlendirilmesi temel gündem maddesi oldu.

Katılımcılar ve görüşler

Toplantıda, OMÜ Eczacılık Fakültesi akademik ve idari personelinin yanı sıra öğrenciler de görüş ve önerilerini aktardı. Bafra’nın yerel yöneticileri, siyasi parti ilçe başkanları ve meclis üyelerinin bulunduğu oturumda, paydaş temsilcileri yerleşkenin öncelikli ihtiyaçlarını ve yerel katkı imkanlarını dile getirdi.

Öncelikli hedefler ve iş birliği

Görüşmelerde öncelik olarak yerleşkenin fiziksel donanımının iyileştirilmesi, eğitim-öğretim koşullarının geliştirilmesi ve öğrencilere sunulan imkânların artırılması belirlendi. Katılımcılar, üniversite ile ilçe arasındaki iş birliğini güçlendirmenin ve ihtiyaçların ortak akıl çerçevesinde belirlenmesinin önemini vurguladı.

Toplantı sonunda, önerilerin değerlendirilmesi ve somut adımların belirlenmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve takip mekanizmalarının oluşturulması kararlaştırıldı. Toplantıya ayrıca Prof. Dr. Yavuz Kürşad Daş ile siyasi parti temsilcileri ve meclis üyeleri katıldı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) YÖNETİMİ, BAFRA’NIN YEREL YÖNETİCİLERİ, SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ VE İLÇENİN ÖNDE GELEN İSİMLERİYLE BAFRA ECZACILIK FAKÜLTESİNDE BİR ARAYA GELDİ. REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. ÇETİN KURNAZ VE AK PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ORHAN KIRCALI’NIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMEDE, BAFRA YERLEŞKESİNİN GELİŞİMİ VE ÜNİVERSİTEDEKİ EĞİTİM İMKÂNLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KONULAR ELE ALINDI.