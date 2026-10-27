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Kampüslerde güvenlik ve iletişim odaklı proje 14 bin 638 öğrenciye ulaştı

Antalya'da 'Gençlerle Beraberiz' projesi ekimde kampüs stantları, etkinlikler ve bilgilendirmelerle 14.638 öğrenciye ulaştı; 5.113 kişi videoyu izledi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kampüslerde güvenlik ve iletişim odaklı proje 14 bin 638 öğrenciye ulaştı

Projenin kapsamı ve amaçları:

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Gençlerle Beraberiz' projesi, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ile imzalanan kurumlar arası iş birliği protokolü çerçevesinde ekim ayında üniversite kampüslerinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Projenin temel hedefi, eğitim ve öğretimin özgür ve güvenli bir ortamda sürdürülmesini sağlamak, yaşanabilecek olumsuz olayları önlemek ve polis-halk ilişkilerini güçlendirmektir.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik hazırlanan video içerikler Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 5 bin 113 öğrenci tarafından izlendi ve dijital bilgilendirmenin erişim sağladığı öğrencilerin sayısı kayda geçirildi.

Saha faaliyetleri ve erişim:

Proje kapsamında kampüslerde bilgilendirme stantları kurularak çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ekim ayında Akdeniz Üniversitesi Merkez Kampüsü ile Kumluca, Elmalı, Demre, Finike, Korkuteli, Serik ve Manavgat ilçelerindeki meslek yüksekokullarında faaliyetler yürütüldü. Ayrıca Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Merkez Kampüsü ve Gazipaşa Alaaddin Keykubat Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi de program dahilinde ziyaret edildi.

Bu saha çalışmalarıyla toplam 14 bin 638 öğrenciye ulaşıldı; stantlar ve etkinliklerde yüz yüze bilgilendirme ile öğrencilerin güvenlik ve farkındalık konularında bilgilendirilmesi sağlandı.

Etkinliklerin hedefleri ve kapsamı:

Faaliyetler, kampüs ortamında güvenliği artırmaya, potansiyel olumsuzlukları erken dönemde önlemeye ve gençlerle doğrudan iletişim kurarak karşılıklı güvenin güçlendirilmesine odaklandı. Dijital içeriklerle desteklenen saha etkinlikleri, geniş bir öğrenci kitlesine ulaşma amacıyla eş zamanlı olarak farklı kampüs ve ilçelerde uygulandı.

Projenin ekim ayındaki uygulamaları, planlanan erişim hedeflerine ulaşılmasıyla sonuçlandı ve üniversite ortamında bilgilendirme faaliyetlerinin sürekliliğinin önemi vurgulandı.

ANTALYA’DA &quot;GENÇLERLE BERABERİZ&quot; PROJESİ KAPSAMINDA EKİM AYINDA ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE...

ANTALYA’DA "GENÇLERLE BERABERİZ" PROJESİ KAPSAMINDA EKİM AYINDA ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ VE ETKİNLİKLERLE 14 BİN 638 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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