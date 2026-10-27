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Germencik'te bin 137 gram metamfetamin ile silah ve nakit ele geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 137 gram metamfetamin, 1,92 gram esrar, silah ve nakit ele geçirildi; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Germencik'te bin 137 gram metamfetamin ile silah ve nakit ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Germencik ilçesinde yürüttüğü çalışmada, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan müdahale sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı ve adreslerde arama yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve materyaller:

Aramalarda 1 kilo 137 gram metamfetamin ile birlikte 1,92 gram esrar, 2 adet tabanca, 1 adet hassas terazi ve ölçü kabı bulundu. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 235.540 TL ve 100 Amerikan Doları da ele geçirildi.

şüpheliler ve yasal süreç:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan ve haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK 188) suçundan işlem yapılan İ.Ç. ve G.K. isimli şahıslar, adli makamlara sevk edildi. Mahkeme kararına göre her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve maddi bulgular, soruşturmanın seyrini belirlemeye devam ederken, emniyet birimleri bölgedeki benzer suçların önlenmesine yönelik denetim ve çalışmaları sürdürüyor.

GERMENCİK’TE BİN 137 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

GERMENCİK’TE BİN 137 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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