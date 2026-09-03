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Darende'de kültür mirasının korunmasına ortak yaklaşım

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Muhammet Sait Gürsoy ve Kaymakam Ömer Sirkeci ile ilçenin tarih ve kültür mirasının korunmasını ele aldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Merve Çelik

Darende'de kültür mirasının korunmasına ortak yaklaşım

Darende'de tarih ve kültür üzerine buluşma

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 2019-2024 döneminde Arsin Belediye Başkanlığı görevini yürüten Muhammet Sait Gürsoy ile Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci'yi ilçede ağırladı. Toplantı, Darende Belediyesi binasında gerçekleştirildi.

görüşmenin odağı:

Buluşmada, Somuncu Baba diyarı Darende'nin köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleri temel gündem maddeleri olarak ele alındı. Katılımcılar, kentteki somut ve soyut kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması üzerinde durdu.

geleceğe yönelik değerlendirmeler:

Toplantıda ayrıca Darende'nin tanıtımına yönelik yapılabilecek çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, kültürel mirasın korunmasının yerel tanıtım ve sürdürülebilirlik açısından önemine vurgu yaptı.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Muhammet Sait Gürsoy'a nazik ziyareti ve kıymetli sohbeti için teşekkür etti ve çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

DARENDE’DE TARİH VE KÜLTÜR ÜZERİNE ANLAMLI BULUŞMA

DARENDE’DE TARİH VE KÜLTÜR ÜZERİNE ANLAMLI BULUŞMA

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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