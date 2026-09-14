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Gazi Anadolu Lisesi'nde diyalog: Erdoğan öğretmen ve öğrencilerle bir arada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi; eğitim ve okul yaşamına dair değerlendirmeler yapıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 20:57

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EDİTÖR: Caner Şahin

Gazi Anadolu Lisesi'nde diyalog: Erdoğan öğretmen ve öğrencilerle bir arada

Gazi Anadolu Lisesi'ndeki buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleşen buluşmada katılımcılar arasında doğrudan iletişim kuruldu; görüş alışverişi ve okul ortamına yönelik gözlemler paylaşıldı.

Eğitimde doğrudan temasın önemi

Okul ziyaretleri, eğitim politikalarının uygulamadaki yansımalarını yerinde görme ve eğitimcilerle öğrenciler arasında doğrudan diyalog kurma fırsatı sunuyor. Bu tür temaslar, yerel düzeydeki ihtiyaçların değerlendirilmesine katkı sağlıyor.

Görüşme, öğretmen ve öğrencilerle kurulan temasın yanı sıra okul yaşamına ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına zemin oluşturdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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