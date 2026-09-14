Gazi Anadolu Lisesi'nde diyalog: Erdoğan öğretmen ve öğrencilerle bir arada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi; eğitim ve okul yaşamına dair değerlendirmeler yapıldı.