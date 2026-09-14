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Trump: ukrayna ve rusya enerji tesislerine saldırmama konusunda uzlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya'nın enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiğini ve dizel fiyatlarındaki artışın savaş kaynaklı olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 20:59

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EDİTÖR: Caner Şahin

Trump: ukrayna ve rusya enerji tesislerine saldırmama konusunda uzlaştı

Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaptığı açıklamada iki tarafın enerji tesislerine yönelik saldırılardan kaçınma konusunda mutabakata vardığını söyledi. Trump, görüşünü doğrudan aktardı:

"Ukrayna, Rus enerji tesislerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şekilde bunu kabul etti."

mutabakatın kapsamına dair ifadeler:

Trump'ın aktardığı cümleler, tarafların enerji altyapılarına yönelik saldırılardan kaçınma taahhüdünü içeriyor. Başkanın ifadesi, görüşmenin bu noktada bir anlaşma sağlandığını vurguluyor ve açıklama kısa, net bir biçimde sunuldu.

dizel fiyatları yorumu:

Trump, ayrıca küresel enerji piyasalarına dair değerlendirmesinde, "Dünya çapındaki dizel fiyatlarındaki artışın başlıca nedeni İran değil, Rusya-Ukrayna Savaşı’dır" dedi. Bu tespit, savaşın enerji fiyatlarına etkisini doğrudan öne çıkarıyor ve Trump'ın söz konusu krizin sorumluluğuna ilişkin görüşünü yansıtıyor.

Başkanın beyanları, savaşın ekonomik boyutuna dair bir bakış sunarken tarafların enerji tesislerine ilişkin taahhüdünün nasıl uygulanacağına dair ayrıntılar haberde yer almıyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, &quot;UKRAYNA, RUS ENERJİ TESİSLERİNİ VURMAMAYI KABUL ETTİ. RUSYA DA AYNI...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, "UKRAYNA, RUS ENERJİ TESİSLERİNİ VURMAMAYI KABUL ETTİ. RUSYA DA AYNI ŞEKİLDE BUNU KABUL ETTİ" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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