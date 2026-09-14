Zelenskiy: kritik altyapıya saldırılar sürerken güven yok

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ciddi kuşkularını yineledi. Sosyal medya paylaşımında, ülkesinin ortaklarından kritik altyapının korunmasına dair bağlayıcı garantiler talep ettiğini belirtti.

Zelenskiy'nin değerlendirmesi:

Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya’nın herhangi bir anlaşmaya uymaya istekli olduğuna ikna olmadı" ifadelerini kullanarak, sahada süregelen saldırıların bu kuşkuyu güçlendirdiğini vurguladı. Başkan, her gün Ukrayna’nın enerji tesisleri, liman altyapısı, lojistik tesisleri ile gıda ve ilaç depolarının hedef alındığını ve bunun halkın günlük yaşamına doğrudan yansıdığını söyledi.

Güvence talebi ve karşılıklı adımlar:

Zelenskiy, ortaklarından Rusya’nın kritik altyapıya ve tedarik yollarına yönelik saldırıları durduracağına dair somut garanti istemiş; buna karşılık Ukrayna’nın da saldırılarını buna uygun şekilde durdurmaya hazır olduğunu kaydetmişti. Amaç, böyle bir anlaşmanın güvenilir ve uzun vadeli olmasını sağlamak ve insanların hayatında gerçek bir etki yaratmaktır.

Ayrıca Zelenskiy, söz konusu düzenlemenin Rusya’daki seçim döneminden sonra bozulmaması gerektiğine dikkat çekti ve bunun savaşın sona ermesine yönelik ilk adımlardan biri olabileceğini belirtti. Başkan, ortaklarından somut adımlar beklediklerini ifade etti. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülkenin enerji tesislerini karşılıklı olarak hedef almama iddiasına yanıt niteliği taşıyor.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, "UKRAYNA, RUSYA'NIN HERHANGİ BİR ANLAŞMAYA UYMAYA İSTEKLİ OLDUĞUNA İKNA OLMADI" DEDİ.