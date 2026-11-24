darende'de 24 kasım töreni

Malatya'nın Darende ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, ilçenin eğitim camiasını ve protokolü bir araya getirdi. Etkinliği İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü organize etti.

protokol katılımı ve kutlama mesajları:

Programa Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kaymakam Ömer Sirkeci ve ilçe protokolü katıldı. Konuşmalarda öğretmenlerin, geleceğin nesillerini yetiştirmedeki emek ve fedakârlıkları üzerinde duruldu; mesleğin toplum için taşıdığı sorumluluk vurgulandı.

anma ve iyi dilekler:

Başkan Alican Bozkurt, öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden ve görevleri başında şehit düşen öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. Bozkurt, ilçede görev yapan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak onlara sağlık, mutluluk ve başarı diledi.

Program, öğretmenlerin çalışmalarının takdir edilmesi ve mesleğin toplumdaki öneminin bir kez daha hatırlanmasına hizmet etti.

DARENDE’DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLENDİ