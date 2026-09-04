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Güzelsu'da başlayan orman yangını yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı

Antalya'nın Akseki ilçesi Güzelsu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 10 arazöz ve 70 teknik personelle müdahale edilerek kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Güzelsu'da başlayan orman yangını yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı

Akseki'de yangına ilişkin gelişmeler:

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Müdahale ekipleri ve araçları:

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale edildi. Sahada toplam 70 teknik personel ve yangın işçisi görev aldı.

Yangının seyri ve sonuç:

Havadan ve karadan yürütülen müdahale çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Akseki&#039;deki orman yangını kontrol altına alındı

Akseki'deki orman yangını kontrol altına alındı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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