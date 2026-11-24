Darıca'da 24 Kasım ziyaretleri ve çiçek takdimi

Darıca Belediyesi ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki devlet ve özel okulları ziyaret ederek öğretmenlere çiçek takdim etti. Ziyaretlere Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ile belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Heyet, okullarda öğretmenlerle sohbet ederek günün anlam ve önemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

öğretmenliğin önemi ve belediyenin taahhüdü:

Muzaffer Bıyık, öğretmenlerin toplumun ve ülkenin geleceğini şekillendirmedeki rolüne vurgu yaptı. Bıyık, öğretmenliğin sabır, emek ve fedakârlık gerektiren bir görev olduğunu belirterek, eğitimcilerin bir çocuğun yaşamına dokunarak umudunu büyüttüklerini ve gençlerin geleceğine yön verdiklerini ifade etti. Başkan ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutladı ve Darıca Belediyesi olarak eğitime desteğin süreceğini söyledi.

okul yönetimleri ve öğretmenlerden teşekkür:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, okul müdürleri ve öğretmenler yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Bıyık ve belediye ekibine teşekkür etti. Ziyaretler sırasında verilen çiçekler, hem sembolik bir takdir hem de eğitimcilerin motivasyonunu artırmayı amaçlayan bir jest olarak değerlendirildi.

Etkinlik, ilçede eğitim ve yerel yönetim arasındaki işbirliğinin somut bir göstergesi olarak kayda geçti; yetkililer, önümüzdeki dönemde de eğitim projelerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

DARICA'DA BELEDİYE EKİPLERİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA OKULLARI ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLERE ÇİÇEK VERDİ. BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER BIYIK DA ZİYARETLERE KATILARAK EĞİTİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.