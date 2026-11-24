Samimi buluşma:

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Samandıra Mahalle Evinde belediye bünyesinde görev yapan öğretmenlerle düzenlenen kahvaltıda buluştu. Toplantı, samimi ve dayanışma odaklı bir atmosferde geçti; Yeğin, katılımcıların gününü kutlayıp çalışmalarına teşekkür etti.

Sabah kahvaltısında öğretmenlerle sohbet eden Yeğin, saha deneyimlerini ve yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin görüşlerini dinledi. Program sırasında katılımcılar arasında eğitimde yaşanan zorluklar, başarılar ve yerel projeler üzerine karşılıklı değerlendirmeler yapıldı; etkinlik boyunca sıcak ve destekleyici anlar öne çıktı.

Yeğin'in mesajı:

Başkan Yeğin konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli yol ve çalışma arkadaşlarım; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün burada, Sancaktepe’mizde eğitim ve öğretim adına emek veren siz değerli hocalarımızla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Öğretmenlik; yalnızca bilgi aktarmak değil, bir çocuğun hayata bakışını şekillendirmek, ona özgüven kazandırmak, merak duygusunu diri tutmak ve geleceği umutla inşa etmektir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözü, bu mesleğin taşıdığı sorumluluğu ve değeri en güçlü şekilde ortaya koymaktadır. Sancaktepe Belediyesi olarak bizler, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha nitelikli, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir geleceğe hazırlanabilmesi için eğitime yapılan her katkıyı son derece kıymetli görüyoruz. Sizlerin özverisi, sabrı ve yol göstericiliği sayesinde ilçemizde çok daha güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; emek veren, öğreten, ilham olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum."

Programın sonunda Başkan Yeğin, etkinliğe katılan öğretmenlerle günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Buluşma, yerel yönetimin eğitim çalışanlarına dönük takdir ve desteğini somut bir biçimde göstermesi bakımından değerlendirildi.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALPER YEĞİN, PROGRAMDA BİR KONUŞMA YAPTI