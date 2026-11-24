yarışma ve proje kapsamı:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencileri, 16-18 Ekim 2026 tarihlerinde çevrim içi düzenlenen SOILSCAPE Güneydoğu Avrupa Hackathonu'nda birincilik elde etti. Etkinlik, UNESCO ve Cologne Game Lab iş birliğinde, Avrupa Birliği Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı kapsamında desteklenen SOILSCAPE projesi çerçevesinde gerçekleşti.

48 saat süren yoğun çalışmanın ardından ekip, Furkan Erbilgin, Murat Kaşlı, Muhammed Emin Aksoy ve Alp Hasan Seçil tarafından geliştirilen ROOTDOCIA adlı dijital oyunla jüriyi ikna ederek yarışmanın birincisi oldu. Ekibe, Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasime Demirel bilimsel bilgi ve mentörlük desteği verdi.

oyunun teması ve oynanış:

ROOTDOCIA, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göreme Millî Parkı ve Kapadokya'nın Kayalık Alanlarından esinleniyor. Mobil platform için tasarlanan oyunda oyuncular, bir ağacın köklerini yönlendirerek su ve besin kaynaklarına ulaşmasını sağlamaya çalışıyor; amaç, ağacın yaşamını sürdürmesi ve büyümesi için toprak sağlığını korumak.

Oyun, etkileşimli mekanikler aracılığıyla toprak sağlığının, suyun dağılımının ve kuraklıkla mücadelenin ekosistem üzerindeki etkilerini somutlaştırıyor. Bu yaklaşım, çevresel farkındalığı artırmaya ve ekosistem korumanın oyun yoluyla nasıl anlatılabileceğine dair örnek oluşturuyor.

ödül, değerlendirme ve sonraki adımlar:

Jüri, ROOTDOCIA'nın özgünlüğünü, oynanabilirliğini ve içerik yoğunluğunu öne çıkararak projeyi birinciliğe layık gördü. Ekip, bu başarı sayesinde Cologne Game Lab'den oyun geliştirme desteği alma hakkı kazandı ve projelerini uluslararası katılımcılarla paylaşmak üzere İtalya'da düzenlenecek SOILSCAPE Soils - Arts Festival'e davet edildi.

Bu sonuç, öğrencilere hem akademik hem de profesyonel alanda görünürlük sağlarken, toprak sağlığı ve kuraklıkla mücadele konularında oyun tabanlı çözümlerin gelişimine katkı sunma potansiyelini de gösteriyor.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DİJİTAL OYUN TASARIMI BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ, ULUSLARARASI DÜZEYDE DÜZENLENEN SOILSCAPE GÜNEYDOĞU AVRUPA HACKATHONU’NDA BİRİNCİLİK ELDE ETTİ.