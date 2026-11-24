Kazım Karabekir'de 3. etap kentsel dönüşüm başlıyor

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde 130 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan 3. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk adımı attı. Proje kapsamında toplam 30 blok ve 1.320 daire yer alacak. Belediyeden yapılan açıklamada, projenin ilçede gerçekleştirilen en büyük kentsel dönüşüm girişimlerinden biri olduğu belirtildi.

projenin kapsamı ve hedefleri:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi'nin eski adıyla Mahrumlar Mahallesi'nden bugünkü haline geldiğini belirterek, ilk iki etabın başarıyla tamamlandığını vurguladı. Başkan Palancıoğlu, 3. etapta da mevcut yapıların kaldırılarak yeni yaşam alanları oluşturulacağını, projenin peyzaj ve sosyal donatılarla birlikte sürdürüleceğini söyledi. Açıklamada, dönüştürülecek alanın 130 bin metrekare olduğu ve imza sürecinin şu ana kadar yüzde 64 seviyesinde tamamlandığı kaydedildi.

süreç, ihaleler ve hissedar süreci:

Başkan Palancıoğlu, bölgede önümüzdeki ilkbahar aylarında ihalelere çıkılacağını, müteahhitlerin kat karşılığı ihaleyle projeyi üstleneceğini belirtti. Taşınma hedefinin yaz aylarına doğru başlaması öngörülüyor. Projede ayrıca en az 1.250 hissedar ile anlaşma sağlanmasının gerektiği, ölenler, yurt dışında olanlar, isimsiz hissedarlar ve mahkemelik dosyalar gibi zorlukların ekiplerin yoğun çalışmasıyla çözüldüğü ifade edildi.

Palancıoğlu, kentsel dönüşümün belediyenin asli görevi olmasa da mahalleye okul, aile sağlığı merkezi, cami, Kur'an kursu ve sosyal tesisler kazandırılırken dönüşüm çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirterek, emeği geçen ekibe teşekkür etti ve projenin hayırlı olmasını diledi.

Belediye yetkilileri, kısa vadede yapılacak yıkım ve ihaleler sonrası inşaat sürecinin hızlandırılacağını, ilerleyen dönemde temel atma töreni düzenleneceğini açıkladı. Projenin bölgeye getireceği fiziksel yenilenme ile birlikte sosyal altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU; TÜRKİYE'DEKİ BİR İLÇE BELEDİYESİNİN YAPTIĞI EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDEN BİR TANESİNİ HAYATA GEÇİRECEKLERİNİ SÖYLEDİ.