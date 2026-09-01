Meta anlaşması türkiye’de sosyal medya sorumluluğunu tartışmaya açtı

Uzlaşmanın kapsamı:

ABD’de Meta ile sonuçlanan anlaşma, Facebook ve Instagram’ın çocukları platformlarda daha uzun süre tutmaya yönelik tasarım özellikleri ve algoritmalarının yol açtığı iddia edilen zararlara odaklandı. Davalarda, çocukların yeterince korunmadığı ve kişisel verilerinin kullanımıyla ilgili ihlaller bulunduğu ileri sürüldü. Uzlaşma kapsamında şirketin çocuk kullanıcıları korumaya dönük yeni kısıtlamalar ve düzenlemeler uygulamayı taahhüt etmesi kararlaştırıldı.

Bu gelişme, 17,1 milyar dolarlık uzlaşmanın boyutu ve hedefleri nedeniyle uluslararası düzeyde dikkat çekti; ancak Avukat Arabulucu Umut Metin, söz konusu uzlaşmanın hukuki bir emsal kararı içermediğini vurguladı. Metin, ABD'deki uygulamanın mahkeme kararıyla değil, tarafların anlaşmasıyla sonlandığını belirtti.

Türkiye için hukuki ve politik tartışma:

Umut Metin, sosyal medyanın çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, platformlardaki algoritmaların bağımlılık yapıcı etkisinin hem ABD’de hem Türkiye’de benzer riskler yarattığını söyledi. Metin’e göre, bir çocuğun sosyal medya bağımlılığı tıbbi olarak kanıtlanır ve bu durum ile platform kullanımı arasında ilişki kurulabilirse, Türkiye’de de yargısal süreç başlatılabilir. Bu noktada Metin, 'çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyen sosyal medya platformu hukuken sorumludur' değerlendirmesini paylaştı.

Metin ayrıca, uzlaşmanın getirdiği koruyucu tedbirlerin Türkiye’de de uygulanmasının önemine işaret etti. Türkiye’de mevcut düzenlemeler içinde kişisel verilerin korunması kanunu bulunduğunu, ancak daha kapsamlı ve detaylı bir düzenleme ihtiyacı olduğunu söyledi. Metin, 'ABD’deki anlaşmanın şartları Türkiye’de de uygulanmalı' diyerek, dijital hizmetler kanunu gibi temel bir çerçevenin eksikliğine vurgu yaptı.

Sonuç olarak Metin, sosyal medya platformlarının çalışma biçimlerinin yeniden ele alınması gerektiğini ve sınırsız kullanım ile algoritmik yönlendirmelerin değişmesinin zaruri olduğunu belirtti. Tartışma, hem hukuki hem de kamusal düzenleme boyutlarıyla devam ediyor; uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları, çocukların korunmasını esas alan bir yaklaşımın geliştirilmesi gerektiğini savunuyor.

META’NIN ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK SOSYAL MEDYA POLİTİKALARI ABD’DE 17,1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMAYLA GÜNDEME GELİRKEN, AVUKAT ARABULUCU UMUT METİN, BENZER DURUMLARIN TÜRKİYE’DE DE HUKUKİ SORUMLULUK DOĞURABİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.