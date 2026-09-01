Hamilelikte yaz sıvı dengesi: susamayı beklemeyin

Uzman uyarısı:

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz Can, hamilelik döneminde yaz sıcaklarıyla artan sıvı kaybına karşı anne adaylarının daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Hamileliğin enerji ve besin gereksinimlerini artırdığını, sıcak havalarda ise terlemeyle birlikte tansiyon düşüklüğü, halsizlik ve ödem gibi şikayetlerin sıklaşabileceğini belirtti.

Sıvı ihtiyacı ve uygulanabilir öneriler:

Can, çoğu hamile için günlük su ihtiyacının yaklaşık 2,5-3 litre civarında olduğunu söyledi ve çok terleyen, egzersiz yapan ya da uzun süre sıcakta kalanların bu miktarı artırması gerektiğini açıkladı. En doğru yaklaşımın susamayı beklemeden yudum yudum gün içinde su içmek olduğunu vurguladı. En iyi soğuk içecek tercihi olarak suyu işaret eden Can, ayrıca maden suyu, ayran ve ev yapımı şekersiz limonatanın da tercih edilebileceğini belirtti; hazır meyve sularının ve gazlı, şekerli içeceklerin yerine suyun öncelikli olması önerildi.

Yaz beslenmesinde sık yapılan hatalar:

Uzman, anne adaylarının yaz aylarında en sık yaptığı hatalar arasında öğün atlamak, su yerine soğuk içecek veya meyve suyu tüketmek ve açlığı yalnızca meyve, grissini ya da çubuk kraker gibi atıştırmalıklarla bastırmayı saydı. Bu alışkanlıkların kan şekerinde dalgalanmalara ve gereksiz kilo alımına yol açabileceğini belirtti.

Glisemik indeksi yüksek meyveler olan karpuz, kavun, incir, hurma ve üzüm gibi besinlerin tamamen menüden çıkarılmasına gerek olmadığını; ancak porsiyon kontrolünün önemli olduğunu ifade etti. Özellikle karpuz tüketildiğinde yanında bir parça peynir ve 2-3 tane ceviz ile kombinlenmesinin kan şekeri dalgalanmalarını daha iyi yöneteceğini aktardı.

Gıda güvenliği ve saklama uyarıları:

Can, yaz sıcaklarında bakterilerin daha hızlı ürediğine dikkat çekerek, açıkta satılan yiyecekleri tüketmeme ve iyi soğutulmamış süt ve süt ürünleri ile uzun süre dışarıda beklemiş et, tavuk ve deniz ürünlerinden kaçınma gerektiğini belirtti. Sebze ve meyvelerin bol suyla yıkanması ve soğuk zincir ürünlerinde zincirin bozulmadığından emin olunması gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, hamilelerin yaz aylarında temel önceliğinin yeterli ve dengeli sıvı alımı ile düzenli, güvenli beslenme olması gerektiğini söyleyen Çisem Gündüz Can, basit ama etkili uygulamalarla hem anne hem de bebeğin sağlığının desteklenebileceğini ifade etti.

BESLENME VE DİYET UZMANI ÇİSEM GÜNDÜZ CAN, YAZ AYLARINDA HAMİLELİK DÖNEMİNDE ARTAN SIVI KAYBINA KARŞI ANNE ADAYLARINI UYARARAK, "SUSAMAYI BEKLEMEDEN YUDUM YUDUM GÜN İÇERİSİNDE SU İÇMEK EN DOĞRU YAKLAŞIM OLACAKTIR" DEDİ.