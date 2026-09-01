Aydıntepe'de okullar 2026-2027 öğretim yılına eksiksiz hazırlanıyor

Ziyaret programı ve denetimler:

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek yürütülen bakım, düzenleme ve hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaretler sırasında okul idarecileriyle görüşülerek sınıflar ve okulun ortak kullanım alanları gezildi.

İhtiyaç tespiti ve değerlendirme:

Kaymakam Yıldırım, yöneticilerden yapılan çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin bilgi aldı; sınıf düzenlemeleri, temizlik, onarım gereksinimleri ve hazırlık programları detaylı biçimde ele alındı. Okul yöneticileriyle yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Yıldırım, yeni eğitim öğretim yılının sorunsuz başlaması için gerekli hazırlıkların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti ve eksikliklerin giderilmesine öncelik verileceğini vurguladı.

AYDINTEPE’DE OKULLAR YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA HAZIRLANIYOR