MTSO’dan KOBİ'lere ve danışmanlara Avrupa yeşil mutabakatı hazırlık eğitimi

Eğitim programı ve amaçları:

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getirdiği ticari ve çevresel gerekliliklere uyum sağlamak üzere KOBİ’lere ve danışmanlara yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecek. Proje, üye firmaları Avrupa pazarındaki değişen rekabet koşullarına hazırlamayı hedefliyor.

Mutabakat sonrası karbon emisyonları, enerji ve su kullanımı ile çevresel performansın işletmeler açısından giderek daha belirleyici hale geldiğine dikkat çekilen projede, özellikle 2026 yılında mali yükümlülük dönemi başlayacak olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) nedeniyle ihracatçı firmalar ve bu firmalara tedarik sağlayan KOBİ’lerin karbon verilerini ölçme ve yönetme zorunluluğuna hazırlığı önceliklendirilmiş durumda.

Eğitim içerikleri ve uygulama odaklılık:

Eğitim programı MTSO hizmet binasında gerçekleştirilecek ve katılımcılara hem teorik bilgiyi hem de uygulama odaklı araçları sunacak. Program kapsamında ele alınacak başlıca konular şunlar olacak: sürdürülebilirlik ve iklim politikaları, İklim Kanunu ve Emisyon Ticaret Sistemi, kurumsal karbon ayak izi, SKDM, su ayak izi ve su verimliliği, sera gazı emisyonlarının doğrulanması ve VSME sürdürülebilirlik standardı.

Eğitimlerin, ilgili alanlarda uluslararası geçerliliğe sahip yetkinlik belgelerine sahip uzmanlar tarafından verilmesi planlanıyor; böylece KOBİ'lerin ve danışmanların uygulamaya dönük bilgiye erişimleri güçlendirilecek.

Hedef kitle, başvuru koşulları ve sertifikasyon:

Programa Mersin'de faaliyet gösteren KOBİ'ler ile firmaların yeşil dönüşüm süreçlerine destek veren danışmanlar başvurabilecek. Özellikle ihracat yapan veya ihracatçı firmalara tedarik sağlayan, enerji ve su tüketimi ya da karbon yükü yüksek olan işletmeler ile yeşil dönüşüm yoluyla rekabet gücünü artırmak isteyen KOBİ'lere öncelik verilecek. Katılım kontenjanla sınırlı olacak.

Eğitimlere 14 Eylül'de başlanacağı duyurulurken, programa ilişkin önceki aşamalarda bilgilendirme toplantıları, ihtiyaç ve yetkinlik analiz anketleri ile workshoplar düzenlendiği belirtildi. Bu çalışmalar, eğitim içeriklerinin KOBİ'lerin öncelikli ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesine katkı sağladı.

Programı başarıyla tamamlayanlara yönelik uygulama; eğitimlerin en az %80'ine katılım sağlayanlara katılım sertifikası verilecek. Bu sertifika, KOBİ'lerin ve danışmanların Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyum sürecinde bilgi ve yetkinliklerini belgelendirmeye yardımcı olacak bir araç olarak sunulacak.

MTSO'nun koordinasyonunda yürütülen proje, hem işletmelerin hem de onlara hizmet veren danışmanların sürdürülebilirlik, karbon yönetimi ve çevresel uyum alanlarındaki kapasitesini artırmayı amaçlayarak bölgesel rekabet gücünü güçlendirmeyi hedefliyor.

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA, AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI İLE ORTAYA ÇIKAN YENİ TİCARİ VE ÇEVRESEL GEREKLİLİKLERE UYUM SAĞLAMAK AMACIYLA KOBİ’LERE VE DANIŞMANLARA YÖNELİK KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ DÜZENLENECEK.