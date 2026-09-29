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Gazze İslam Üniversitesi'nde açılış dersi: Özvar'dan eğitim ve yeniden inşa vurgusu

YÖK Başkanı Erol Özvar, Gazze İslam Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik açılış dersini çevrim içi verdi; altyapı ve eğitim sürekliliğini vurguladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Gazze İslam Üniversitesi'nde açılış dersi: Özvar'dan eğitim ve yeniden inşa vurgusu

Gazze İslam Üniversitesi'nde akademik yıl açılışı:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Gazze İslam Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yıl açılış dersini çevrim içi bağlanarak verdi. Özvar, programda üniversite öğrencilerinin zorlu koşullar altında ayakta kalma çabalarını takdir etti ve sürecin yalnızca binaların onarımıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Özvar'ın değerlendirmesi:

Özvar, İsrail’in acımasız ve insanlık dışı saldırıları Gazze’ye muazzam bir yıkım getirdi. Evler, hastaneler, okullar ve üniversiteler hasar gördü ya da yıkıldı. İnsanlar en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Birçok öğrenci dersliklerini, kütüphanelerini ve laboratuvarlarını kaybetti. Birçok akademisyen artık ders vermek ve araştırma yapmak için ihtiyaç duydukları mekanlara ya da kaynaklara sahip değil. Bir üniversite yıkıldığında, kayıp binaların çok ötesine geçer. Eğitim kesintiye uğrar. Araştırmalar durma noktasına gelir. Gençler hayallerinin peşinden gitmekte zorlanır ve toplum, geleceğini inşa etmek için ihtiyaç duyduğu araçların bir kısmını yitirir ifadeleriyle yaşananın kapsamını özetledi.

Eğitim ve altyapı için çağrı:

Başkan Özvar, Gazze'deki üniversitelerin yeniden inşasının yanı sıra, sınıflar, kütüphaneler ve laboratuvarların yeniden inşa edilmesi ve öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmelerinin sağlanmasının gerekliliğini belirtti. Bu vurgu, sadece fiziksel yapıların onarımını değil, eğitimin sürekliliği ile araştırma kapasitesinin korunmasını da öncelik haline getiriyor.

Çevrim içi gerçekleştirilen açılış dersi, Gazze'deki akademik hayatın yeniden toparlanması için yerel ve uluslararası aktörler arasında koordinasyon ve sürdürülebilir çözümler gerektiğine dikkat çekti. Özvar’ın açıklamaları, eğitimin toplumun yeniden inşasında merkezi bir rol oynadığını hatırlatan güçlü bir çağrı niteliği taşıdı.

GAZZE İSLAM ÜNİVERSİTESİNİN 2026-2027 AKADEMİK YIL AÇILIŞI, DÜZENLENEN PROGRAMA ÇEVRİM İÇİ...

GAZZE İSLAM ÜNİVERSİTESİNİN 2026-2027 AKADEMİK YIL AÇILIŞI, DÜZENLENEN PROGRAMA ÇEVRİM İÇİ BAĞLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI EROL ÖZVAR'IN VERDİĞİ İLK DERSLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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