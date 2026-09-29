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Namaz kargaşası camide silah sesiyle sonuçlandı: iki şüpheli adliyede

Eyüpsultan Camii'nde namaz sırasında çıkan tartışmada Alper M.Ç.'nin ruhsatlı silahıyla havaya dört el ateş edildi; iki şüpheli adliyeye sevk edildi, yaralı yok.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Namaz kargaşası camide silah sesiyle sonuçlandı: iki şüpheli adliyede

Eyüpsultan Camii'nde yaşanan olayın ayrıntıları

İstanbul Eyüpsultan Camii'nde dün akşam saat 20.30 civarında vakt namazı sırasında çıkan tartışma, cami içinde havaya ateş edilmesiyle sonuçlandı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın gelişimi:

İddialara göre tartışma namaz esnasında başladı. Taraflardan Servet A. (38)'nın Alper M.Ç. (41)'ye tükürerek "sen kafirsin" dediği, bunun üzerine Alper M.Ç.'nin üzerindeki silahı çıkartıp cami içinde 4 kez havaya ateş ettiği öne sürüldü. Vatandaşların müdahalesi ve gelen ihbar üzerine bekçi ile polis ekipleri bölgeye intikal etti.

Soruşturma ve işlemler:

Olay yerinde yapılan incelemede can kaybı veya yaralanma olmadığı belirlendi. Kavgaya karışan şahıslar polis tarafından gözaltına alındı ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yetkililer, camide havaya ateş açan kişinin Alper M.Ç. olduğu, kendisinin medikalci olduğu ve kullandığı silahın kendi üzerine kayıtlı ve ruhsatlı olduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca imamın camide zarar oluştuğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi.

EYÜPSULTAN CAMİİ&#039;NDE NAMAZ SIRASINDA ÇIKAN TARTIŞMADA HAVAYA ATEŞ AÇILMASI OLAYIYLA İLGİLİ...

EYÜPSULTAN CAMİİ'NDE NAMAZ SIRASINDA ÇIKAN TARTIŞMADA HAVAYA ATEŞ AÇILMASI OLAYIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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