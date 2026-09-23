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Defne'de eve giren yılan itfaiye tarafından zarar verilmeden yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesi Esenbulak'ta bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerinin kontrollü müdahalesiyle zarar görmeden yakalanıp doğal yaşam alanına bırakıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Defne'de eve giren yılan itfaiye tarafından zarar verilmeden yakalandı

Defne'de eve giren yılan itfaiye tarafından zarar verilmeden yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesi Esenbulak mevkiinde bir konuta giren yılan, bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde yakalandı. Olay, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin hızla bölgeye intikal etmesiyle sonuçlandı.

olay yeri ve müdahale:

Gelen ihbar sonrası çalışma başlatan itfaiye ekipleri, çevre güvenliğini sağlayıp kontrollü bir tutuşla yılanı yakaladı. Müdahale sırasında hayvana ve çevreye zarar gelmemesine özen gösterildi.

yılanın doğaya bırakılması ve mahalle sakinleri:

Herhangi bir zarar verilmeden yakalanan yılan, ekiplerin uygun gördüğü alanda tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı. Olayın ardından ev sahipleri ve mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

DEFNE ESENBULAK MEVKİSİNDE YERLEŞİM YERİNDE GÖRÜLEN YILAN EKİPLER TARAFINDAN YAKALANARAK DOĞAL...

DEFNE ESENBULAK MEVKİSİNDE YERLEŞİM YERİNDE GÖRÜLEN YILAN EKİPLER TARAFINDAN YAKALANARAK DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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