Demirışık'ta akşam çarpışması: 20 yaşındaki genç ağır yaralandı

kaza ve ilk müdahale:

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Demirışık köyü mevkiinde akşam saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed T. yönetimindeki 21 AJ 789 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Edip A. idaresindeki 47 ADR 046 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada araçta bulunan Muhammed Ulaş (20) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve kolluk ekipleri, yaralıya yerde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

tedavi süreci ve sevk:

İlk müdahalenin ardından yaralı genç ambulansla Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisi sırasında durumunun ciddiyeti tespit edilince, Ulaş ileri tetkik ve tedavi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yetkililer, Ulaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Kaza yerinde inceleme yapan kolluk güçleri, olayın oluş biçimini ve olası ihlalleri belirlemek üzere çalışma başlattı. Yetkililer, kazayla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerindeki bulguların değerlendirileceğini açıkladı.

Gelişmelerle ilgili yetkililer tarafından yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor.

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 20 YAŞINDAKİ GENÇ AĞIR YARALANDI.