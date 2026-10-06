Demirözü kaymakamı Bayrampaşa köyünde vatandaş taleplerini dinledi

ziyaretin amacı:

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, köy ziyaretleri programı kapsamında Bayrampaşa köyüne giderek bölge halkıyla bir araya geldi. Ziyaret, köy halkının talep ve beklentilerini yerinde dinlemek amacıyla gerçekleştirildi.

köy odasında yapılan görüşmeler:

Köy odasında düzenlenen toplantıda Kaymakam Ahat, vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Toplantıda Muhtar Seçkin Önal köyün mevcut durumu ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde altyapı, hizmetlerin erişilebilirliği ve gündelik yaşamı etkileyen konular ele alındı. Katılımcılar taleplerini doğrudan yetkiliye iletti, uygulamadaki hizmetlerin işleyişi değerlendirildi.

taleplerin değerlendirilmesi ve takip:

Görüş alışverişinde, yürütülen hizmetler ile öncelikli ihtiyaçlar hakkında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Kaymakamlık ile muhtarlık arasında iletilen taleplerin hangi aşamalarda takip edileceği üzerinde duruldu.

Ziyaret, yerel yönetim ile köy sakinleri arasında iletişimi güçlendirmeye yönelik bir adım olarak kaydedildi ve yapılan tespitlerin ilgili birimlerle paylaşılması kararlaştırıldı.

BAYRAMPAŞA KÖYÜNDE VATANDAŞLARIN TALEP VE İHTİYAÇLARI DİNLENDİ