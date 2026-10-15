Demre'de sel yaralarını sarmak için sahada büyükşehir ekipleri

Antalya Büyükşehir ekipleri afetin etkilerini azaltmak için sahada

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zor günler geçiren Demre Çevreli Mahallesi sakinlerinin yanında olarak hayatın normale dönmesi ve afetin etkilerinin en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kent genelinde ve ilçelerde zarar gören alanlarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına öncelik veriyor.

Hasar tespit ve ilk müdahale çalışmaları:

14 Ekim Çarşamba akşamı etkili olan yoğun yağış ve sel sonrasında Demre Çevreli Mahallesi başta olmak üzere yerleşim alanları ve tarım arazilerinde zarar oluştu. Büyükşehir ekipleri, afetin hemen ardından bölgeye intikal ederek temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Sosyal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri selden etkilenen vatandaşları ziyaret edip mağduriyetleri ve ihtiyaçları yerinde kayıt altına aldı. İtfaiye ve ASAT ekipleri de afetin ilk anlarından itibaren sahada görev aldı; sel sularının bastığı evlerdeki ve ahırlardaki zarar ile tarımsal ürün kayıpları raporlandı.

Saha çalışmaları kapsamında evlerde, ahırlarda ve tarım arazilerinde oluşan zararlar tek tek tespit edilirken, devrilen ağaçlar ve zarar gören yeşil alanlarda temizleme ve düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

Vatandaş ziyaretleri ve sosyal destek:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alparslan Talay, saha hasar tespit çalışmalarına ilişkin olarak, ekiplerin selin hemen ardından bölgeye ulaştığını ve ailelerin kapılarını çalarak ihtiyaçları belirlediklerini söyledi. Talay, "Dün Demre’den gelen görüntüleri büyük bir endişeyle izledik. Bugün de ilk işimiz, selden etkilenen ailelerimizin yanına gelmek oldu. Hem geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de zararlarını ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için buradayız." dedi. Talay ayrıca, "Yüzlerce arkadaşımız, yüzlerce iş makinesiyle gece boyunca sahadaydı, büyük bir özveriyle çalıştı" sözleriyle çalışmaların yoğunluğuna vurgu yaptı.

Sosyal hizmetler ekipleri, tespit edilen ihtiyaçlara göre acil yardım, barınma desteği ve diğer sosyal desteklerin koordinasyonunu sağlıyor ve hasar raporlarını ilgili birimlere iletiyor.

Tarımsal zarar tespiti ve üretici talepleri:

Tarımsal Hizmetler Dairesi ziraat mühendisi Nida Kalkan, selin üreticiler üzerinde ağır etkiler bıraktığını belirterek, seralarda ve tarım arazilerinde acil hasar tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kalkan, seralara yönelik incelemeler yapıldığını, çok sayıda ürün kaybı tespit edildiğini ve sera naylonu desteği gibi desteklerin verileceğini aktardı.

Çevreli Mahallesi’nden genç çiftçi Hüseyin Demirel, "Benim biber ekili 5 dönüm kapalı seram vardı. Mahsulümü bağlayamadan zarar gördü... Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz afetin ilk dakikalarından itibaren yanımızda oldular" diyerek destekten memnuniyetini dile getirdi. Üretici Sultan Yapıcı ise iki saat süren dolu karışık yoğun yağışın ardından ani su baskını yaşadıklarını, bazı seralarda suyun hâlâ çekilmediğini ve seraların içine taş, toprak ve molozların sürüklendiğini belirtti; Yapıcı, ekiplerin sabah erken saatlerde gelerek tespit yaptıklarını ifade etti.

Tarım alanlarındaki hasar kayıt altına alınırken, yetkililer üreticilerin taleplerini hızla değerlendirip gerekli desteklerin sağlanacağını bildiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları; hasar tespiti, temizleme, onarım ve tarımsal destek adımlarıyla devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki değerlendirme ve raporlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından öncelikli onarım ve destek programlarının hayata geçirileceğini açıkladı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, ZOR GÜNLER GEÇİREN VATANDAŞLARIN YANINDA OLARAK HAYATIN YENİDEN NORMALE DÖNMESİ VE AFETİN ETKİLERİNİN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.