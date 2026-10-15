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erzin­can-erzurum yolunda heyelan: 56. kilometrede ulaşım çift yönlü durduruldu

Erzincan-Erzurum kara yolunun 56. kilometresinde heyelan nedeniyle ulaşım çift yönlü kapatıldı; Vali Aydoğdu güzergâhın ikinci açıklamaya kadar kullanılmamasını istedi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 18:28

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EDİTÖR: Aslı Han

erzin­can-erzurum yolunda heyelan: 56. kilometrede ulaşım çift yönlü durduruldu

erzincan-erzurum kara yolunda heyelan:

Erzincan-Erzurum kara yolunun 56. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun her iki yönü de toprak ve rüsubatla kaplandı. Olay, bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından tespit edildi.

müdahale ve ekip dağılımı:

Bildirimin ardından Karayolları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Devlet Su İşleri (DSİ), İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler zarar gören güzergâhta temizleme ve güvenlik çalışmaları başlattı.

Yetkililer yolun yeniden ulaşıma açılması için saha tespitleri ve toprak kaymasının risk analizini içeren çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Yapılan ilk tespitlerde heyelanda mahsur kalan vatandaş olmadığı, herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

valinin uyarısı ve vatandaşlara çağrı:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşlara güvenlik gerekçesiyle güzergâhın "ikinci açıklamaya kadar bu güzergâhı kullanmayın" uyarısında bulundu. Vali Aydoğdu, ekiplerin çalışmalarını tamamlayıp yolu güvenli hale getirmesinin ardından resmi bir bilgilendirme yapılacağını belirtti.

Yetkililer ayrıca trafikte alternatif güzergâhların tercih edilmesini, bölgedeki ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine dikkat edilmesini istedi. Çalışmalar tamamlanana dek söz konusu hattın kullanımı, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği vurgulandı.

Karayolları ve ilgili kurumların yürüttüğü temizlik, güvenlik ve stabilizasyon çalışmaları ilerledikçe yeni gelişmeler yetkililer tarafından duyurulacak.

ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLUNUN 56. KİLOMETRESİNDE MEYDANA GELEN HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIM ÇİFT YÖNLÜ...

ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLUNUN 56. KİLOMETRESİNDE MEYDANA GELEN HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIM ÇİFT YÖNLÜ OLARAK DURDURULDU. ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, YOLUN YENİDEN ULAŞIMA AÇILDIĞINA İLİŞKİN İKİNCİ BİR AÇIKLAMA YAPILANA KADAR GÜZERGÂHIN KULLANILMAMASI UYARISINDA BULUNDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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