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Sinop'ta mazgal ve yağmur suyu hatlarında kapsamlı temizlik çalışması

Sinop belediye ekipleri, olası sel ve su baskınlarını önlemek için kent merkezinde mazgal kapaklarını kaldırıp yağmur suyu hatlarını vakumla temizledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 18:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinop'ta mazgal ve yağmur suyu hatlarında kapsamlı temizlik çalışması

Sinop'ta altyapı temizliği:

Sinop'ta muhtemel sel ve su baskınlarının önüne geçmek amacıyla belediye ekipleri kent merkezinde geniş çaplı temizlik çalışması yürüttü. Müdahalede, mazgallar ve yağmur suyu hatlarında biriken çamur ile tortuların temizlenmesine öncelik verildi.

Çalışma yöntemi:

Ekipler mazgal kapaklarını kaldırarak iç kısımlarda biriken maddeleri kontrol etti. Temizlikler, kanal temizleme aracı ve aracın vakum hortumu yardımıyla yapıldı; hortumla çekilen çamur ve tortular hatlardan uzaklaştırıldı.

Uygulama alanları ve hedef:

Yol kenarları ve sahil kesimindeki yağmur suyu tahliye noktalarında sürdürülen çalışmalar, farklı noktalardaki mazgal ve bacalarda devam etti. Yapılan temizliklerin amacı, yağmur suyunun tahliyesini kolaylaştırmak ve muhtemel su baskınlarını önlemektir.

SİNOP’TA MUHTEMEL SEL VE SU BASKINLARININ ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA MAZGALLAR VE YAĞMUR SUYU...

SİNOP’TA MUHTEMEL SEL VE SU BASKINLARININ ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA MAZGALLAR VE YAĞMUR SUYU HATLARINDA BİRİKEN ÇAMUR VE TORTULAR, KANAL TEMİZLEME ARACI YARDIMIYLA TEMİZLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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