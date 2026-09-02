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Köy yolları modernleşiyor: Ağaçören Camili yolu asfalta kavuştu

İl Özel İdaresi, 2026 yatırım programı ile Ağaçören-Camili arasındaki 2,5 km'lik yolu asfaltlayarak ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Köy yolları modernleşiyor: Ağaçören Camili yolu asfalta kavuştu

asfalt çalışmaları Aksaray genelinde sürüyor

Aksaray İl Özel İdaresi tarafından yürütülen köy yolu asfalt çalışmaları yaz döneminde aralıksız devam ediyor. 2026 yılı başında yapılan ön analizlerin ardından sahaya çıkan ekipler, son olarak Ağaçören ilçesi Camili köyü yolunda asfalt çalışmasını tamamladı. Proje, bölge halkının günlük ulaşımını kolaylaştırmayı ve yol standardını yükseltmeyi hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

2026 yatırım programı çerçevesinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında 2,5 kilometrelik bölünmüş yol asfalta kavuştu. Yapılan çalışmayla yol yüzeyleri yenilenirken, güzergah düzenlemeleri ve kenar donanımlarıyla yolun kullanım ömrü artırıldı. Ekipler mevcut altyapıyı dikkate alarak, çalışmaları planlı ve güvenli şekilde tamamladı.

beklenen faydalar:

Bitirilen asfalt çalışmasıyla birlikte ulaşımın daha güvenli, konforlu ve kaliteli bir hale gelmesi hedefleniyor. Yol kenarlarında planlanan bisiklet yolu düzenlemesiyle güzergahın işlevselliği ve modern görünümü artırılacak. Yerel yönetim, benzer yatırımlarla köy yollarındaki erişilebilirliği yükseltmeye devam edeceğini açıkladı.

AKSARAY’DA İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN KÖY YOLLARINDA YAPILAN ASFALT ÇALIŞMALARI DEVAM EDERKEN, SON...

AKSARAY’DA İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN KÖY YOLLARINDA YAPILAN ASFALT ÇALIŞMALARI DEVAM EDERKEN, SON OLARAK AĞAÇÖREN İLÇESİ CAMİLİ KÖYÜ YOLU ASFALTLANARAK MODERN BİR ULAŞIMA KAVUŞTURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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