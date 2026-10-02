Dengenin peşinde: Bursa'da iş dünyası toplumsal cinsiyet eşitliğini masaya yatırdı

zirveye genel bakış:

UN Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu tarafından 30 Eylül 2026'da Villa Verde'de düzenlenen 9. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi, platformun 10. yıl kutlaması çerçevesinde iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvenin, "DENGE: Dünün Deneyimi, Yarının Vizyonu" başlığı altında toplanması, geçmişten alınan derslerin geleceğin stratejilerine nasıl aktarılacağına odaklandı.

2016'da BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim Grup koordinatörlüğünde, KalDer desteğiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu bu yıl da iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik uygulama ve deneyimleri paylaşma, şirketler arası öğrenmeyi destekleme ve politika önerileri geliştirme hedefini öne çıkardı.

açılış konuşmaları ve veriler:

Zirvenin açılış konuşmalarını Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Aslı Saka, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez ve UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Özgür Tokgöz Altun gerçekleştirdi. Konuşmalarda hem mevcut durumun tespiti hem de dönüşüm döneminde atılması gereken adımlar vurgulandı.

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Özgür Tokgöz Altun, şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini önceliklendirmesine rağmen üst düzey karar alma mekanizmalarındaki temsilde halen önemli boşluklar bulunduğunu paylaştı. Altun'un aktardığı verilere göre Türkiye'deki şirketlerin %89'u cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını önceliklendiriyor; ancak sürdürülebilirlikten sorumlu üst düzey yönetici rollerde kadın oranı %37, CEO pozisyonlarında ise %14 seviyesinde kalıyor.

Altun, yapay zekâ dönüşümünün iş gücü piyasasındaki etkilerine dikkat çekerek, kadınların yapay zekâ şirketlerinde C-seviyesi yöneticilerin sadece %13'ünü oluşturduğunu ve üretken yapay zekâdan en fazla etkilenecek mesleklerde çalışanların %57'sinin kadın olduğunu belirtti. Bu çerçevede teknolojik dönüşümün bir yönetişim meselesi olarak ele alınması gerektiğine işaret etti.

tartışılan başlıklar ve panel içeriği:

Açılışın ardından, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu moderatörlüğünde düzenlenen oturumda FİBA Holding Sürdürülebilirlik Müdürü Dilek Özmen, Enerjisa Enerji İletişim Direktörü Göktürk Demirel, Oyak Renault Tedarik Zinciri Direktörü Sibel Bayat ve Mapsis Metal Kurucusu Filiz Akkaş Demir konuştu. Oturumda dijitalleşme ve teknolojinin çalışma yaşamına etkileri, iş-yaşam dengesi, her seviyede kadın temsiliyetinin güçlendirilmesi ve şirketlerin somut uygulama örnekleri ele alındı.

Katılımcılar, yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlarla birlikte mevcut eşitsizliklerin derinleşme riskine karşı şirket içi politika ve yönetişim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği üzerinde durdu. Eğitim, beceri gelişimi, bakım ekonomisi ve karar alma mekanizmalarında eşit temsil gibi alanlarda eş zamanlı ilerlemenin önemi tekrarlandı.

platformun rolü ve hedefleri:

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, Türkiye genelinde toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını Bursa'ya taşımak ve kentteki iş dünyasını bu konuda örnek bir konuma getirmek amacıyla faaliyet gösteriyor. Platformda farklı sektörlerden 42 WEPs (Kadının Güçlenmesi Prensipleri) imzacısı firma yer alıyor.

Platformun hedefleri arasında firmalar arası öğrenme süreçlerini desteklemek, Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin ülke çapında yayılımını sağlamak ve iş dünyası olarak aile içi şiddete karşı ortak politikalar geliştirmek bulunuyor. Zirvede paylaşılan uygulama örnekleri ve tartışmalar, bu hedeflere ulaşmak için hem kurumsal hem de sektörler arası iş birliğinin önemini yeniden vurguladı.

Zirve katılımcıları, dijital dönüşümün fırsatlarından kadınların eşit yararlanabilmesi ve elde edilen kazanımların korunması için şirketlerin somut adımlar atması gerektiği konusunda ortak bir mesaj verdi. Bu mesaj, hem yerel düzeyde hem de ulusal platformlarda süregelen politikalara yön verebilecek nitelikteydi.

BURSA’DA İŞ DÜNYASININ ÖNDE GELEN TEMSİLCİLERİ, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN 9. GÜCÜMÜZ EŞİTLİĞİMİZ ZİRVESİ’NDE BİR ARAYA GELDİ.